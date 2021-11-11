Damen-Laufoutfits für jedes Wetter

Lauf-Outfits für Damen für jedes Wetter
Stylingtipps
Du weißt nicht, was du bei deinem nächsten Lauf anziehen sollst? In diesem kurzen Leitfaden zeigen wir dir verschiedene Lauf-Outfits für Damen, mit denen du für jedes Wetter gut gerüstet bist.
Egal, ob du als Laufanfängerin Rat suchst oder dich als passionierte Läuferin inspirieren lassen möchtest, mach dir bewusst: Das richtige Lauf-Outfit ist ausschlaggebend. Es kann sowohl bequem als auch stylish sein – du musst keine Abstriche machen. Die nachstehenden Nike Lauf-Outfits für Damen für jedes Wetter stehen in unserer Favoritenliste ganz oben.
Lauf-Outfits bei Kälte
Laufen bei Kälte ist kein Spaziergang (im wahrsten Sinne des Wortes). Doch mit der richtigen Ausrüstung meisterst du diese Herausforderung mit Bravour. So kann dich das Wetter nicht vom Laufen abhalten. Hier findest du ein Beispiel für ein Lauf-Outfit für kaltes Wetter.
- Langärmlige Funktionsunterwäsche: Funktionsunterwäsche fungiert als eine Art "zweite Haut" und hält die Wärme nah am Körper.
- Shirt oder Tanktop: Doppelt hält besser. Zieh deshalb ein Shirt oder Tanktop über dein langärmliges Funktionsoberteil. So bist du optimal vor der Kälte geschützt, ohne dass die Atmungsaktivität beeinträchtigt wird.
- Tights oder Leggings: Passgenaue Trainings-Tights oder -Leggings halten deine Beine warm.
- Hose oder Shorts: Sollte es draußen besonders kalt sein, empfehlen wir dir auch an den Beinen zusätzlichen Schutz. Trag über deiner Tight eine locker geschnittene Hose oder Shorts, damit du nicht an den Beinen frierst.
- Hoodie oder Jacke: Ein mittelschwerer Pullover oder Hoodie mit Reißverschluss als mittlere Lage speichert deine Körperwärme. Je nach Wetter kannst du als äußere Lage noch eine Jacke anziehen.
Lauf-Outfits bei Hitze
Wenn es draußen heiß ist, hat dein Lauf-Outfit die Aufgabe, dich kühl zu halten. Gefragt sind also nicht mehrere Lagen, sondern möglichst viel Atmungsaktivität.
- Shorts oder Leggings: Trag zum Laufen Shorts oder Leggings – je nachdem, worin du dich wohler fühlst. Du bevorzugst Leggings? Dann wähl ein feuchtigkeitsableitendes Material wie Nike Dri-FIT. Das Polyester-Material leitet Schweiß von der Haut ab, damit er schnell verdunsten kann und du beim Laufen trocken bleibst.
- Sport-BH: Eventuell reicht an sehr heißen Tagen oder bei besonders langen Läufen auch nur ein Sport-BH aus. Der Nike Dri-FIT Swoosh Sport-BH verfügt über schweißableitende, schnelltrocknende Fasern, die kühlen Tragekomfort garantieren. Eine von oben zugängliche Tasche eignet sich zur Aufbewahrung deiner Essentials wie Schlüssel oder Smartphone.
- Tanktop: Mit einem ärmellosen Nike Tanktop bleiben deine Arme frei und gut belüftet. Du hast die Wahl zwischen einem kurz oder lang geschnittenen Tanktop. Beide eignen sich hervorragend zum Tragen über einem Sport-BH und bieten zusätzlichen Schutz.
Lauf-Outfits bei Regen
Wenn du bei Regen läufst, sind wasserfeste Kleidung und Schuhe mit ausreichend Traktion das A und O.
- Wasserdichte Jacke: Eine wasserdichte Jacke ist in jedem Fall unverzichtbar. Viele Nike Laufjacken bestehen aus einem wasserabweisenden, gewebten Material und haben eine Kapuze, damit du dich voll und ganz auf deinen Lauf konzentrieren kannst.
- Laufschuhe: Je nachdem, auf welchem Untergrund du läufst, benötigst du Laufschuhe mit ausreichend Traktion, damit du bei Nässe nicht ausrutschst.
- Laufschuhe für die Straße: Dein Schuh sollte mit Nike React-Schaumstoff und Zoom Air-Technologie ausgestattet sein. Diese beiden Komponenten sorgen für ein geschmeidiges Laufgefühl. Auch eine Storm-Tread-Außensohle ist ratsam. Sie sorgt mit ihren vielen Stollen und einem Wasserkanal bei jedem Schritt für Grip auf dem Asphalt.
- Laufschuhe für den Trail: Schau nach Trail-Laufschuhen mit GORE-TEX-Technologie. Von Fahrradreifen inspirierte Stollen an der Außensohle sorgen auf unsicherem Gelände für optimale Stabilität. Das leichte GORE-TEX-Obermaterial schützt deine Füße selbst bei Wind und Regen hervorragend.
- Lagenlook: Durch das Tragen mehrerer dünner Schichten wie Workout-BH, T-Shirt und Regenjacke solltest du gegen jedes Wetter gewappnet sein, ohne dass es dir zu heiß wird oder du dich beengt fühlst. Der große Vorteil ist, dass du die Lagen jederzeit an- oder ausziehen kannst, wenn es dir zu kalt oder zu warm wird.
Lauf-Outfits für Läufe mit hoher Intensität
Du bist kein Fan von langen Läufen? Intervalltraining mit hoher Intensität oder Sprintübungen treffen vielleicht eher deinen Geschmack. Dafür ist jedoch eine spezielle Workout-Ausrüstung erforderlich.
- Sport-BH für hohe Belastung: Nike Sport-BHs mit starkem Halt und Kompressionspassform bieten ein Höchstmaß an Halt, um Auf- und Abbewegungen der Brüste zu reduzieren. Die vorgeformten Körbchen und auch der Rückenbereich passen sich an deinen Körper an, damit du bequemen Halt genießen und trotzdem frei atmen kannst.
- Tights: Dank der großen Auswahl an Nike Trainings-Tights für Damen ist für jeden Style das Passende dabei. Die Tights sind ideal für Trainingseinheiten mit hoher Intensität, da sie sich wie eine zweite Haut anschmiegen. Sie passen sich an die Bewegungen deines Körpers an, verrutschen dabei jedoch nicht.
- Laufschuhe: Für Läufe mit hoher Intensität benötigst du Laufschuhe mit ausreichend Dämpfung. Nike React oder Flyknit Laufschuhe sind empfehlenswert. Sie sind leicht und sorgen mit strapazierfähigem Schaum für ein weiches Laufgefühl. Weniger Material zwischen der Innensohle und der Mittelsohle bedeutet, dass du näher am Schaumstoff bist. Das Ergebnis ist ein reaktionsfreudigeres Tragegefühl. Zudem ist der Schaumstoff dick genug, damit du auch bei langen Läufen oder Läufen mit hoher Intensität angenehmen Tragekomfort verspürst.