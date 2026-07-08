Nike Ja 4: Der nächste Meilenstein in Jas Signature-Serie

Bei jeder neuen Version der Schuhlinie von Ja Morant steht das Ziel im Vordergrund, dass sich der Schuh noch mehr nach Ja anfühlt, dessen Geschichte von Kampfgeist und Ausdauer die nächste Generation von Basketballer:innen inspiriert. Von seinen bescheidenen Anfängen in South Carolina bis hin zur Aufnahme an einer mittelgroßen Universität hat sich der für seine Position eher klein gewachsene Basketballspieler bei jedem Schritt auf seinem Weg der Herausforderung gestellt.

"Jas Präsenz übertrifft seine Größe, und wir wollen, dass die Kinder von heute genau diese Mentalität verinnerlichen. Die Entschlossenheit und Intensität, die er jedes Mal mitbringt, wenn er das Spielfeld betritt, schafft eine Verbindung zu Athlet:innen, die mit derselben Leidenschaft spielen", sagte Monique Currie, Produktmanagerin bei Nike.

Wichtig ist, dass der Ja 4 genauso von Jas Erkenntnissen geprägt ist wie seine Vorgänger. Kein Wunder, dass die kantige, aggressive Struktur des Obermaterials ein kreativer Ausdruck von Jas explosivem Spielstil ist. Er ist einfach überall auf dem Schuh präsent.

"Es ist mehr als ein Schuh", sagt Currie. "Es ist eine Bewegung und ein Moment – eine Chance für Athlet:innen, das Selbstvertrauen, die Entschlossenheit und die Präsenz zu spüren, die Ja in der Sekunde mitbringt, in der er das Spielfeld betritt."