8 Ideen für Sommer-Outfits von Nike

Wenn du von der vorausschauenden Sorte bist, hast du sicher schon ein paar Ideen für hübsche Sommer-Outfits im Kopf. Hallo, ja genau du. Genieße deine Vorfreude auf die warmen Sonnentage, indem du dir einige frische Looks zusammenstellst, die du den ganzen Sommer über tragen kannst.

Die besten Sommer-Outfits beinhalten immer ein lässiges Must-have aus deinem Kleiderschrank. Tanktops, T-Shirts, Shorts, Miniröcke und Kleider zum Überwerfen sind hier die Favoriten. Was die Accessoires angeht, passen weiße Sneaker einfach zu allem, egal ob High Tops oder stützende Trainingsschuhe. Ähnliches gilt für schlichte Slides, Sonnenbrillen und Caps – ja, Sonnenschutz.

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Was auch immer deine Favoriten für den Sommer sind, wenn du sie mit aktuellen Trends mischst, kannst du ihnen auf lustige Weise neues Leben einhauchen. Der Trend dieses Sommers umfasst von den 1990er-Jahren und Retro-Elementen inspirierte Bodycon-Kleider, asymmetrische Silhouetten, quadratische Ausschnitte und Rüschendetails. Bring entspannte Sommer-Vibes in deinen Look, indem du diese Teile mit sportlichen Sandalen und Sneakern kombinierst, um dich dezent abzuheben.

Natürlich sind auch adrette Golf- und Tennis-Outfits immer noch voll angesagt und hervorragend für die Hitze geeignet. Ob du einer dieser Sportarten nachgehst oder nicht ist unwichtig – beide Styles kannst du wunderbar tragen, um Erledigungen zu machen oder dich entspannt mit Freund:innen zu treffen. Ein weiterer angesagter Hybridtrend ist der sportliche Luxe-Style. Dabei wird Sportmode auf elegantere Weise mit einem entspannten Vibe interpretiert. Mit diesen Outfits kannst du auch deinen Lieblingsschmuck kombinieren.

Lies weiter, um acht hübsche Sommer-Outfits zu entdecken, die dich stilvoll durch die warme Jahreszeit begleiten.