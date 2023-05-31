Das richtige Outfit für eine Pool-Party: 6 coole Sommerlooks

Das richtige Outfit für eine Pool-Party: 6 Nike Outfits, die in keinem Schrank fehlen dürfen
Stylingtipps
Genieß mit einem (oder allen) dieser Pool-Party-Outfits den Sommer — und vergiss dabei bloß nicht die Sonnencreme.
Sommer – das bedeutet für viele spontane Picknicks im Park, regelmäßige Besuche bei der Eisdiele und hin und wieder auch eine Poolparty. Wenn du eingeladen wirst, den ganzen Tag mit Freund:innen am Pool zu chillen, sollte dein Poolparty-Outfit stylish und lässig sein.
Das Zusammenstellen des richtigen Outfits erfordert nicht nur deine Kreativität bei der Auswahl eines schönen Badeanzugs. Überleg dir auch, welche Art von Look du gerne schaffen möchtest, beispielsweise mit abgestimmten Einzelteilen in dezenten Farben oder tropischen, farbenfrohen Mustern. Außerdem brauchst du noch einige weitere Kleidungsstücke, um dein Outfit zu vervollständigen. Wenn es bei der Poolparty beispielsweise sportlich zugeht – mit einer Partie Volleyball oder Pickleball –, sind Sport-Shorts und ein Bade-Oberteil, das stützenden Halt bietet, ein Muss.
Entscheide dich als Accessoire für eine Tasche oder einen Rucksack. Beides sollte stabil genug sein, damit du von der Sonnencreme bis hin zu Snacks und Getränken alles einpacken kannst, was du brauchst. Achte auch darauf, dass Tasche oder Rucksack ein wenig Feuchtigkeit vertragen können. So ein richtiger Paketsprung macht ordentlich Wasserspritzer und du möchtest ja schließlich nicht, dass Tasche oder Rucksack dadurch ruiniert werden.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Tragetaschen für jeden Tag)
Wirf einen Blick in deine Wetter-App, bevor du dein Outfit für die Poolparty zusammenstellst. Achte auf mögliche Temperaturschwankungen nach Sonnenuntergang, vor allem, wenn der Pool nach Einbruch der Dunkelheit nicht abgedeckt wird. Die vielleicht wichtigste Frage beim Styling für eine Poolparty lautet: Soll deine Bademode das Highlight sein oder möchtest du das Cover-up, die Schuhe oder andere (wasserdichte) Accessoires in Szene setzen?
Schütz dein Gesicht und deine Augen tagsüber mit einem Bucket Hat oder einer Baseball-Cap aus schweißableitendem Material und einer Sonnenbrille mit getönten Gläsern vor starken Sonnenstrahlen. Das war's im Wesentlichen. Jetzt kannst du dich entspannt im Liegestuhl zurücklehnen und die Seele baumeln lassen.
Nachfolgend stellen wir dir sechs stylishe Outfits für Poolpartys vor, angefangen bei Einladungen für den Nachmittag bis hin zur Party nach Sonnenuntergang.
6 Nike Outfits für eine Poolparty
1.6 Nike Outfits für eine Poolparty
Du möchtest mehr Zeit am Pool statt im Pool verbringen? Dann empfehlen wir dir diese sportliche und gleichzeitig ausdrucksstarke Kombination: Ein Badeanzug im Stil eines Sport-BHs mit Kompressionsform, der sowohl im Wasser als auch an Land leichten bis mittleren Halt bietet. Das Letzte, worüber du dir beispielsweise während einer Partie Pickleball oder beim Badminton Gedanken machen willst, ist fehlender Halt – vor allem, wenn du Wettkämpfe liebst und mit vollem Körpereinsatz dabei bist.
Wenn du viel springst und läufst, zieh zum Beispiel weite, ungefütterte Shorts über deinen Badeanzug oder deine Badehose. So musst du dir keine Gedanken machen, dass etwas verrutschen könnte. Wenn du eine Runde schwimmen möchtest, empfehlen wir dir Shorts aus dem einzigartigen Dri-FIT-Material von Nike. Sie trocknen schnell und sorgen dafür, dass dich bei der nächsten Spielrunde keine unangenehme Nässe ablenkt.
Zieh bei sportlichen Aktivitäten ein Paar Nike Blazers an, die nicht nur stützenden Halt bieten, sondern auch voll angesagt sind.
2.Wenn die Sonne brennt
Entscheide dich an heißen Sommernachmittagen am Pool für einen stylishen Baywatch-Look. Ein roter Ein- oder Zweiteiler, ergänzt mit einer Gürteltasche und einer polarisierten Sonnenbrille, sorgt für einen coolen Retrolook. Die Sonnenbrille schützt deine Augen und in der Gürteltasche kannst du dein Smartphone und deine Schlüssel verstauen, während du am Pooldeck plauderst und neue Leute kennenlernst. Vervollständige den Look mit weichen, gedämpften Sandalen.
3.Outfit für den Abend am Pool
Für eine Poolparty nach Sonnenuntergang schlagen wir dir dieses glamouröse Outfit vor: Grundlage ist ein stylisher Nike Einteiler mit asymmetrischen Cut-outs über der Brust und entlang der Taille.
Zeig beim Socializing am Pool die coolen Details des Badeanzugs, indem du einfach das Oberteil weglässt und eine leichte Cargo- oder Workwear-Hose zum Badeanzug trägst. Vervollständige den Look mit auffälligen Freizeitsneakern, z. B. zweifarbigen Dunks oder Dunks ganz in Weiß.
Wenn du nicht vorhast, ins Wasser zu gehen, wirkt dein Look mit etwas Schmuck wie einer goldenen Halskette, Creolen oder mehreren auffälligen Ringen direkt luxuriös und edel.
4.Lange Hosen und Ärmel für kühlere Morgenstunden
Wenn die Poolparty, zu der du eingeladen bist, schon früh beginnt, sollte dich dein Outfit gegen frische Temperaturen am Morgen oder die kühle Meeresbrise wappnen. Die Lösung? Zieh eine Jogginghose aus Frottee an. Egal, ob sie an den Beinen weit oder wie eine Jogger geschnitten sind: Jogginghosen aus Frottee verbreiten einfach Strandfeeling, da viele Strandtücher aus Frottee bestehen.
Vervollständige deinen kuschelig-schicken Look mit einem Oversize Longsleeve. Wenn der Tag heiß werden soll, entscheide dich für ein schulterfreies oder weit ausgeschnittenes Cover-up, damit deine Freund:innen den Badeanzug sehen, den du darunter trägst. Alternativ verleiht ein Rundhalsoberteil mit Batikmuster deinem Outfit das richtige Flair.
In Slides bekommst du eventuell kalte Zehen, daher empfehlen wir dir entweder den Socken-und-Sandalen-Look oder ein Paar Mules, die einfach und schnell an- und wieder ausgezogen sind und die Füße warm halten.
5.Mehr Style für die Badeshorts
Wenn du nach stylishen Outfit-Ideen für eine Poolparty suchst, ist es nie verkehrt, ein Teil als Statement Piece einzusetzen.
Mit Badeshorts mit Blockfarben oder Muster erntest du garantiert viele Komplimente. Trag dazu ein einfarbiges T-Shirt, um den Fokus auf die Hose zu lenken. Ein weißes Hydroguard-Shirt zum Beispiel bildet einen schönen Kontrast zum bunten Design deiner Badeshorts und schützt dich gleichzeitig vor der Sonne. Abgerundet mit Sandalen, die sich schnell ausziehen lassen, bist du bestens für eine Erfrischung im Pool gerüstet.
Nimm auch eine Tasche mit, die Platz für ein Frisbee hat, das du im Wasser werfen kannst.
6.Das körperbedeckende Pool-Outfit
Wenn du schnell einen Sonnenbrand bekommst, dein Tattoo vor der Sonne schützen oder aus anderen Gründen nicht zu viel Haut zeigen möchtest (oder kannst!), ist dieser körperbedeckende Look genau das Richtige für dich.
Schlüpf in eine Bade-Tunika und in Leggings, die ebenso stylish wie dezent und zum Schwimmen geeignet sind. Dieses wirklich hübsche Outfit wird dir keinen Sonnenbrand, sondern viele Komplimente bescheren. Es besteht aus chlorbeständigem Material mit Sonnenschutzfaktor 40+. Sandalen mit dicker Sohle und eine auffällige Sonnenbrille vervollständigen den Look.
Text: Gabrielle Kassel