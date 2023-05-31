Das richtige Outfit für eine Pool-Party: 6 coole Sommerlooks

Sommer – das bedeutet für viele spontane Picknicks im Park, regelmäßige Besuche bei der Eisdiele und hin und wieder auch eine Poolparty. Wenn du eingeladen wirst, den ganzen Tag mit Freund:innen am Pool zu chillen, sollte dein Poolparty-Outfit stylish und lässig sein.

Das Zusammenstellen des richtigen Outfits erfordert nicht nur deine Kreativität bei der Auswahl eines schönen Badeanzugs. Überleg dir auch, welche Art von Look du gerne schaffen möchtest, beispielsweise mit abgestimmten Einzelteilen in dezenten Farben oder tropischen, farbenfrohen Mustern. Außerdem brauchst du noch einige weitere Kleidungsstücke, um dein Outfit zu vervollständigen. Wenn es bei der Poolparty beispielsweise sportlich zugeht – mit einer Partie Volleyball oder Pickleball –, sind Sport-Shorts und ein Bade-Oberteil, das stützenden Halt bietet, ein Muss.

Entscheide dich als Accessoire für eine Tasche oder einen Rucksack. Beides sollte stabil genug sein, damit du von der Sonnencreme bis hin zu Snacks und Getränken alles einpacken kannst, was du brauchst. Achte auch darauf, dass Tasche oder Rucksack ein wenig Feuchtigkeit vertragen können. So ein richtiger Paketsprung macht ordentlich Wasserspritzer und du möchtest ja schließlich nicht, dass Tasche oder Rucksack dadurch ruiniert werden.

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Wirf einen Blick in deine Wetter-App, bevor du dein Outfit für die Poolparty zusammenstellst. Achte auf mögliche Temperaturschwankungen nach Sonnenuntergang, vor allem, wenn der Pool nach Einbruch der Dunkelheit nicht abgedeckt wird. Die vielleicht wichtigste Frage beim Styling für eine Poolparty lautet: Soll deine Bademode das Highlight sein oder möchtest du das Cover-up, die Schuhe oder andere (wasserdichte) Accessoires in Szene setzen?

Schütz dein Gesicht und deine Augen tagsüber mit einem Bucket Hat oder einer Baseball-Cap aus schweißableitendem Material und einer Sonnenbrille mit getönten Gläsern vor starken Sonnenstrahlen. Das war's im Wesentlichen. Jetzt kannst du dich entspannt im Liegestuhl zurücklehnen und die Seele baumeln lassen.

Nachfolgend stellen wir dir sechs stylishe Outfits für Poolpartys vor, angefangen bei Einladungen für den Nachmittag bis hin zur Party nach Sonnenuntergang.