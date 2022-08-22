Fünf Ideen für gesunde Mittagessen in der Schule

Kindern ein Mittagessen mitzugeben, ist eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass sie die notwendigen Nährstoffe zum Lernen, für Energie und zum Wachstum erhalten.

Mit einem mitgebrachten Mittagessen bleiben Kinder eher konzentriert und haben mehr Energie. Dabei ist es egal, ob dein Kind wählerisch ist, besondere Ernährungsbedürfnisse hat oder einfach nur hungrig ist. Das liegt daran, dass Kinder besondere Nährstoffe brauchen, die Wachstum und Entwicklung des Gehirns fördern. Kalzium, Eisen, Vitamin B und Vitamin C sind nur einige der wichtigsten Vitamine und Mineralien.

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Eine adäquate Aufnahme von Proteinen und komplexen Kohlenhydraten ist wichtig für das optimale Wachstum. Und wenn komplexere Kohlenhydrate und Proteine – zusätzlich zu Gemüse und Obst – konsumiert werden, können sie sogar laut einer Studie aus dem Jahr 2020 im Fachjournal Frontiers in Psychiatry die Stimmung verbessern. Ballaststoffe sind weitere wichtige Nährstoffe, die bei Kindern für einen gesunden Darm sorgen, da sie eine gesunde Verdauung fördern.

Wenn du Essen für Kinder zubereitest, solltest du auf eine ausgewogene Balance zwischen Lebensmitteln, die sie gerne essen, und Nahrung mit hohem Nährstoffgehalt achten. Damit Kinder ihr Mittagessen mögen, fragt man sie am besten, was ihnen schmeckt und welche Konsistenz es haben soll. Wenn du Zutaten verwendest, die ihnen sicher schmecken und dazu neue Nahrungsmittel kombinierst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Mittagessen am Ende auch wirklich gegessen wird.