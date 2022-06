Was ist die ideale Passform für Laufschuhe?

Es gibt Laufschuhe in allen Farben und Formen und aus allen möglichen Materialien. Doch wenn es darum geht, die richtigen Laufschuhe für dich zu finden, zählt nur eins: die Passform.

Ein Gutachten im Journal of Foot and Ankle Research von Juli 2018 ergab, dass bis zu 72 % der Menschen Schuhe trugen, die nicht richtig passten, und dass dies zu Fußschmerzen und Erkrankungen führte. Falls dir deine Schuhe also passen, kannst du sie tragen. Falls nicht, probiere ein anderes Paar an. Und wenn du eine perfekte Passform suchst, sieh dir diese Tipps an.