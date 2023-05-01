6 Hip-Hop-Dance-Outfits, die Musik und Bewegung feiern

Im Jahr 2023 feiert der Hip-Hop seinen 50. Geburtstag. Dieser Tanzstil hat Generationen geprägt und ist für die Musik, die Moves und den Style unserer Zeit verantwortlich. Der Hip-Hop-Stil hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten weiterentwickelt und wurde von vielen bekannten und beliebten Künstler:innen definiert. Aber für Hip-Hop-Tänzer:innen geht es beim richtigen Outfit um mehr als nur den neuesten Trend.

"Es begann in afro-amerikanischen Communitys mit Rap, Graffiti, Breaking und DJing, weshalb diese Themen Teil der Grundlage des Hip-Hop-Tanzens sind", so Traci Copeland, Trainerin im Nike Training Club (NTC) und Movement Director, die sowohl Street Jazz als auch Hip-Hop professionell getanzt hat. "Aber es geht auch darum, wie du deinen eigenen Style und deine Ausdrucksform einbringst. Beim Hip-Hop geht es um mehr als das Tanzen."

Sowohl für Anfänger:innen als auch für erfahrene Tänzer:innen ist das richtige Hip-Hop-Dance-Outfit entscheidend. Dieses muss bequem sein und es dir ermöglichen, dich selbst auszudrücken. Du solltest ein Outfit wählen, das leger, weit und bequem ist – aber dennoch cool aussieht.

"Ich trage gerne ein kurzes Crop Top mit weiten Trainingshosen oder Windbreaker-Hosen. Oder ich entscheide mich für ein Oversize-T-Shirt mit weiter Hose oder Shorts, wenn gerade Sommer ist", so Copeland.

(Verwandter Artikel: 5 Möglichkeiten zum Stylen eines Nike Crop Tops)

Da Hip-Hop nicht nur ein Mittel ist, um sich auszudrücken, sondern auch eine eigenständige Trainingsform, empfiehlt Copeland, mehrere Oberteile mit zu einer Hip-Hop-Dance-Stunde zu bringen, da du sie – wahrscheinlich – durchschwitzen wirst. Die Schuhe sind mindestens genauso wichtig – zum Hip-Hop-Tanzen brauchst du Schuhe, die nicht nur funktional sind, sondern deinen Look auch perfekt abrunden. Das Tragen von Sneakern ist in der großen Hip-Hop-Community weit verbreitet und jedes Streetdance- oder Hip-Hop-Outfit sollte mit coolen Sneakern abgerundet werden.

"Ich hoffe, dass alle, die Teil dieser Kultur sein möchten, egal ob durchs Tanzen oder eine andere Plattform, mit Neugier und Bescheidenheit an die Sache herangehen", so Copeland. "Du kannst den Spirit des Hip-Hop-Tanzens (was du trägst) nicht vom Ursprung der Hip-Hop-Kultur trennen."

Wenn du Hip-Hop tanzt, geht es bei deiner Kleidung nicht nur um Bewegung. Es geht darum, wie alle Aspekte – von den Bewegungen, über die Musik, bis hin zu dem, was du trägst – zusammenkommen, um Hip-Hop als Ganzes zu feiern.

Hier kommen sechs Hip-Hop-Dance-Outfits, in denen du dich unbeschwert bewegen und dabei die Hip-Hop-Kultur feiern kannst.