Greater Goods: Die Nike Re-Creation-Kollektion. Nike GB

Re-Creation in London mit Greater Goods
Nike Re-Creation
Re-Creation in London mit Greater Goods
Nike Re-Creation kommt nach London – mit einer limitierten Kollektion von Produkten, die von Greater Goods upgecycelt wurden. Nachfolgend erfährst du von Lead Designer Jaimus mehr darüber.
Der Lead Designer
Jaimus ist in London geboren und aufgewachsen. Er wollte schon immer ganz genau wissen, wie Dinge funktionieren und wie man sie umfunktionieren und am Leben erhalten kann. Sein Abschluss in Grafikdesign und Medien hat seinen Einfallsreichtum noch weiter beflügelt. Auch sein Weg zum Upcycling ergab sich ganz von selbst: Jaimus brachte sich das Nähen selbst bei und begann dabei, Stoffe von bereits existierenden Produkten wiederzuverwenden. So entstand seine große Liebe zum Upcycling, die ihn zu seinem ersten Produkt inspirierte: eine Jacke, die er zu einer Tasche umfunktionierte. Heute, Jahre später, ist Jaimus Gründer von Greater Goods, einem Londoner Designprojekt, das sich auf die Herstellung umweltfreundlicher Produkte konzentriert. Anstatt beschädigte Kleidungsstücke wegzuwerfen, versucht das Team, Teile des Materials, die noch wiederverwendet werden können, zu retten und so ein einzigartiges Produkt zu schaffen.
Neuinterpretation ausrangierter Produkte
"Unser kreativer Prozess ist ziemlich breit gefächert, aber wir nehmen jedes Kleidungsstück so, wie es kommt", erzählt Jaimus, als wir uns über die neueste Nike Re-Creation-Kollektion von Greater Goods unterhalten, die von Jaimus' Heimatstadt London inspiriert wurde. "Die Kollektion, die wir im Atelier entwerfen, besteht aus mehr als 20 Teilen, jedes davon ein Einzelstück. Wir haben aber auch eine fabrikgefertigte Kollektion, die wir vorher entworfen und dann in Produktion gegeben haben." Die Kollektion besteht aus zwei Teilen und ist eine Mischung aus Lifestyle- und Sportswear-Produkten. Während die Lifestyle-Kollektion von Jaimus und seinem Team persönlich upgecycelt wurde, ermöglichten die komplexeren Materialien der Sportswear-Kollektion eine engere Zusammenarbeit mit Nike. "Für uns war es völlig neu und ungewohnt, eine Kollektion in größerem Maßstab zu entwerfen, aber mit der Unterstützung von Nike lief alles reibungslos", fügt er hinzu.
Zudem ist London eine große Quelle an Inspiration. "Der Londoner Style ist sehr vielfältig – alles ist möglich. Egal, was dir gefällt: In London kannst du es tragen", erzählt Jaimus. Das zeigt sich auch in der Re-Creation-Kollektion mit ihren einzigartigen Teilen für verschiedene Styles. Einige von Jaimus' größten Inspirationen stammen aus der kreativen Community Londons. "Sie entwickelt sich ständig weiter, arbeitet immer an neuen Dingen. Schon allein die Tatsache, dass ich in diesem Bereich tätig bin und mich von Gleichgesinnten und Menschen, die ich kenne, inspirieren lassen kann, hat mir sehr geholfen."
Aktuelle Neuheiten entdecken
Nike Re-Creation ist ein weiterer Schritt auf unserer Move to Zero-Reise in eine Zukunft mit null CO2 und null Abfall. Wenn du dir die neueste Re-Creation-Kollektion von Jaimus und Greater Goods gerne mal selbst ansehen möchtest, komm zu Niketown London. Über den Link unten kannst du nach dem Store suchen – und unter nike.com/sustainability erfährst du mehr über unsere neuesten Innovationen.
Nike Re-Creation
Re-Creation in London mit Greater Goods
Nike Re-Creation kommt nach London – mit einer limitierten Kollektion von Produkten, die von Greater Goods upgecycelt wurden. Nachfolgend erfährst du von Lead Designer Jaimus mehr darüber.
Der Lead Designer
Jaimus ist in London geboren und aufgewachsen. Er wollte schon immer ganz genau wissen, wie Dinge funktionieren und wie man sie umfunktionieren und am Leben erhalten kann. Sein Abschluss in Grafikdesign und Medien hat seinen Einfallsreichtum noch weiter beflügelt. Auch sein Weg zum Upcycling ergab sich ganz von selbst: Jaimus brachte sich das Nähen selbst bei und begann dabei, Stoffe von bereits existierenden Produkten wiederzuverwenden. So entstand seine große Liebe zum Upcycling, die ihn zu seinem ersten Produkt inspirierte: eine Jacke, die er zu einer Tasche umfunktionierte. Heute, Jahre später, ist Jaimus Gründer von Greater Goods, einem Londoner Designprojekt, das sich auf die Herstellung umweltfreundlicher Produkte konzentriert. Anstatt beschädigte Kleidungsstücke wegzuwerfen, versucht das Team, Teile des Materials, die noch wiederverwendet werden können, zu retten und so ein einzigartiges Produkt zu schaffen.
Neuinterpretation ausrangierter Produkte
"Unser kreativer Prozess ist ziemlich breit gefächert, aber wir nehmen jedes Kleidungsstück so, wie es kommt", erzählt Jaimus, als wir uns über die neueste Nike Re-Creation-Kollektion von Greater Goods unterhalten, die von Jaimus' Heimatstadt London inspiriert wurde. "Die Kollektion, die wir im Atelier entwerfen, besteht aus mehr als 20 Teilen, jedes davon ein Einzelstück. Wir haben aber auch eine fabrikgefertigte Kollektion, die wir vorher entworfen und dann in Produktion gegeben haben." Die Kollektion besteht aus zwei Teilen und ist eine Mischung aus Lifestyle- und Sportswear-Produkten. Während die Lifestyle-Kollektion von Jaimus und seinem Team persönlich upgecycelt wurde, ermöglichten die komplexeren Materialien der Sportswear-Kollektion eine engere Zusammenarbeit mit Nike. "Für uns war es völlig neu und ungewohnt, eine Kollektion in größerem Maßstab zu entwerfen, aber mit der Unterstützung von Nike lief alles reibungslos", fügt er hinzu.
Zudem ist London eine große Quelle an Inspiration. "Der Londoner Style ist sehr vielfältig – alles ist möglich. Egal, was dir gefällt: In London kannst du es tragen", erzählt Jaimus. Das zeigt sich auch in der Re-Creation-Kollektion mit ihren einzigartigen Teilen für verschiedene Styles. Einige von Jaimus' größten Inspirationen stammen aus der kreativen Community Londons. "Sie entwickelt sich ständig weiter, arbeitet immer an neuen Dingen. Schon allein die Tatsache, dass ich in diesem Bereich tätig bin und mich von Gleichgesinnten und Menschen, die ich kenne, inspirieren lassen kann, hat mir sehr geholfen."
Aktuelle Neuheiten entdecken
Nike Re-Creation ist ein weiterer Schritt auf unserer Move to Zero-Reise in eine Zukunft mit null CO2 und null Abfall. Wenn du dir die neueste Re-Creation-Kollektion von Jaimus und Greater Goods gerne mal selbst ansehen möchtest, komm zu Niketown London. Über den Link unten kannst du nach dem Store suchen – und unter nike.com/sustainability erfährst du mehr über unsere neuesten Innovationen.