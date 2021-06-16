Eine lebensverändernde Verletzung hat Golfprofi Carlos Brown geholfen, seine Stärke zu entdecken

Eine schwere Verletzung veränderte das Leben dieses Golfers von Grund auf und half ihm, neue Kraft zu finden
Athletinnen* und Athleten*
Carlos Brown hatte eine erfolgreiche Karriere als Golfspieler vor sich. Dann zwang ihn ein Unfall, sein Leben und seine Liebe zum Spiel neu zu überdenken.
"Berge versetzen" ist eine Serie über Athletinnen und Athleten, für die der Sport eine tiefe persönliche Bedeutung hat.
Jeder, der schon einmal Golf gespielt hat, weiß, wie unberechenbar dieser Sport sein kann. Ein Windstoß ändert im letzten Moment die Richtung des Balls. Eine Unebenheit im Boden, und der Ball landet im Gebüsch. Ein einzelner Zweig verändert minimal die Flugbahn des Balls und lässt ihn weit von der eigentlich geplanten Stelle auf dem Grün landen. Und von dort aus rollt er dann langsam in den See … Man könnte sich totärgern! Golf ist in vielerlei Hinsicht mit der Wechselhaftigkeit des Lebens vergleichbar. Carlos Brown, preisgekrönter Golfcoach aus Dallas, Texas, weiß alles über die Unberechenbarkeit des Spiels. Der ehemalige Golfprofi steht gerade am neunten Loch, analysiert fachmännisch das Grün und ist dankbar dafür, dass er überhaupt aufrecht steht.
Während einer Unterrichtsstunde 2016 trat Carlos beim Aussteigen aus dem Golfwagen auf einen versenkten Sprinklerkopf und verstauchte sich schwer den Knöchel. Eigentlich keine große Sache, aber dann entzündete sich die Stelle und Carlos wurde in die Notaufnahme eingeliefert. Als er nach der Operation aufwachte, hatte man ihm seinen linken Unterschenkel amputiert.
Als Schwarzer Trainer in einer von Weißen dominierten Sportart gehörte Carlos schon immer zur Minderheit – und als Schwarzer Golfprofi mit einer Amputation erst recht. "Ich stehe mit meinem Schicksal für zwei Arten von Menschen", sagt Carlos. "Für mich gibt es keinen Weg durch die Hintertür. Ich kann niemandem etwas vormachen." Aber trotz allem war er entschlossen, sich von seiner Situation nicht entmutigen zu lassen und das Beste daraus zu machen.
"Ich liebe es einfach, hier draußen zu sein. Ich liebe, was ich mache. Ich liebe es, Golflehrer zu sein …"
Nach der Amputation wurde alles bedeutend schwieriger: Sich anziehen. Zum Abschlagspunkt gehen. Sich bücken, um den Ball nach einem Putt aufzuheben. Aber Carlos hat nie daran gezweifelt, irgendwann wieder als Golflehrer zu arbeiten. Die Zeit nach der Operation war wie eine Art mentale und auch physische Läuterung für ihn. "Ich wusste, dass ich wieder spielen würde. Ich wusste, dass ich als Golflehrer arbeiten würde", sagt er. "Aber was ich nicht wusste, war, dass es eine komplette Wandlung brauchte, um so weit zu kommen." Nach der Amputation musste Carlos Dinge neu lernen, die er früher ohne Probleme hatte machen können. Er begann, die Amputation als Chance für Optimismus und Dankbarkeit zu sehen, anstatt mit sich und seinem Schicksal zu hadern. "Ich liebe es einfach, hier draußen zu sein. Ich liebe, was ich mache. Ich liebe es, Golflehrer zu sein. Ich liebe es, Golf zu spielen. Das wurde mir damals so richtig bewusst."
Zurück auf dem Grün analysiert Carlos einen Par-Putt für eine Distanz von 2,5 Metern. Seine Prothese, die von einem Golfer für Golfer entworfen wurde, hilft ihm, das Grün nicht nur mit den Augen genau wahrzunehmen, sondern auch zu spüren. "Ich kann spüren, wenn ich für den Abschlag nicht richtig stehe. Selbst kleinste Abweichungen merke ich, und das hilft mir", sagt er. Das steht stellvertretend für seine neue Lebenseinstellung: Wo andere vielleicht nur das Negative sehen, sieht Carlos das Positive. Er steht über seinem Putt, schlägt den Ball perfekt ab und sieht zu, wie er elegant ins Loch fällt.
"Wenn mich ein Kind sieht, das ebenfalls amputiert ist, denkt es sich vielleicht: 'Hey, weißt du was, ich kann auch Golfprofi werden. Ich kann Golf spielen.'"
Für Carlos ist das Leben genauso unkontrollierbar wie der Golfplatz. "Man muss das Kontrollierbare kontrollieren" – so lautet der Grundsatz, auf den er immer wieder zurückkommt. Er hatte vielleicht nie gedacht, einmal ein Vorbild zu sein, das anderen Hoffnung macht, aber als das Unkontrollierbare geschah, musste er schnell lernen, mit seiner neuen Realität zu leben. Dass ihm das gelang, schreibt er seiner unerschütterlichen Zuversicht zu, die ihn auf dem Boden der Tatsachen hielt und es ihm ermöglichte, seine neue Situation schnell zu relativieren. Aber auch die Menschen, die ihm nach seiner Operation zur Seite standen und ihn unterstützten, spielen dabei eine große Rolle. Und genau so eine unterstützende Hilfe möchte Carlos jetzt für andere Menschen sein, die das Gleiche durchmachen wie er damals. "Wenn mich ein Kind sieht, das ebenfalls amputiert ist, denkt es sich vielleicht: 'Hey, weißt du was, ich kann auch Golfprofi werden. Ich kann Golf spielen.'"
Im Video oben Carlos erzählt Carlos seine Geschichte und erklärt, wie er sowohl mentale als auch physische Hürden überwunden hat, um das Leben und das Spiel, das er liebt, aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
Text: Nickolaus Sugai
Fotos: Eli Durst
Video: Shern Sharma
Gemeldet: September 2020