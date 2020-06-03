Frische Garnelen mit Reisnudeln

Ernährung
Letzte Aktualisierung: 3. Juni 2020

Von Nike Training

Rezept für Garnelen mit Reisnudeln

Eine gesunde Mahlzeit in nur 30 Minuten. Rezept für 4 Portionen.

Zaubere aus diesen einfachen Zutaten ein leckeres Gericht mit Garnelen und Reisnudeln. Voller Geschmack und Protein, perfekt als Mittag- oder Abendessen.

Gesund, einfach zubereitet und absolut köstlich!

Zutaten

480 g rohe, geschälte Garnelen
200 g Lauch
1 EL Olivenöl
380 g Edamame, geschält
1 ⅔ Tassen fettreduzierte Kokosmilch
½ Tasse Sojasauce
1 ⅔ Tassen Wasser
200 g Reisnudeln

Zutaten

480 g rohe, geschälte Garnelen
200 g Lauch
15 ml Olivenöl
380 g Edamame, geschält
40 ml fettreduzierte Kokosmilch
120 ml Sojasauce
400 ml Wasser
200 g Reisnudeln

Zubereitung

  1. Den Lauch in dünne Scheiben schneiden. Das Öl in einer Pfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen. Lauch zugeben und weich andünsten, dann die Garnelen dazugeben und ein bis zwei Minuten auf jeder Seite anbraten. Nun Edamame, Kokosmilch, Sojasoße und Wasser in die Pfanne geben.
  2. Alles einige Minuten köcheln lassen, anschließend von der Herdplatte nehmen und ruhen lassen. In der Zwischenzeit die Nudeln nach Packungsangabe kochen und abtropfen lassen. Die Nudeln mit der Garnelenmischung in einer Schüssel vermengen und servieren. Zum Abrunden mit Chili, Koriander und Limette würzen.

Nährwertangaben pro Portion

693 Kalorien
61 g Kohlenhydrate
41 g Proteine
32 g Fett

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Weitere Infos
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Ursprünglich erschienen: 3. Juni 2020

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