In Zusammenarbeit mit Rebel Girls
Übungen zur Dynamik
Fußball macht einfach Spaß. Unsere Übungen beweisen das. Probier sie aus, verbessere deine Skills und fordere Freund:innen und Familie heraus. Lass uns loslegen!
Übung: Socken aus
Rolle ein Paar Socken zusammen (sie können ruhig schmutzig sein) und schnapp dir einen leeren Wäschekorb, einen Mülleimer oder einen Beutel.
Schwierigkeitsgrad: einfach
• Stell den Korb etwa vier Schritte entfernt vor dir auf den Boden.
• Halte den Sockenball in der Hand.
• Lass ihn fallen und schieß ihn in Richtung Korb.
• Gib dir fünf Punkte, wenn du die Socken in den Korb beförderst.
• Gib dir einen Punkt, wenn du den Korb triffst. Wie viele Punkte schaffst du bei zehn Versuchen?
• Kannst du deinen eigenen Rekord brechen?
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer
• Wenn du fertig bist, versuch es mit deinem anderen (schwächeren) Fuß.
• Wenn du die Socken in den Korb beförderst, gib dir zehn Punkte.
• Wenn du den Korb berührst, gib dir fünf Punkte.
• Kannst du deinen eigenen Rekord brechen? Wie hast du das geschafft?
Mit Freund:innen und Familie
• Wenn du so weit bist, fordere Freund:innen und Familienmitglieder zu einem Spiel heraus.
• Ihr habt abwechselnd zehn Versuche. Wer schafft die meisten Punkte und wie?
• Was kannst du von den anderen lernen?
• Sag den anderen, was sie deiner Meinung nach gut gemacht haben.
*Du kannst die Socken auch werfen, wenn du möchtest.
Übung: Wie viele Berührungen?
Markiere auf dem Boden mit Kegeln, Kreide, Steinen (oder was du sonst zur Hand hast) einen Kreis. Dann schnapp dir einen Fußball.
Schwierigkeitsgrad: einfach
• Stell einen Timer auf 30 Sekunden.
• Wie viele Ballberührungen schaffst du mit deinen Füßen in diesen 30 Sekunden, ohne dass der Ball den Kreis verlässt?
• Kannst du deinen eigenen Rekord brechen?
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer
• Stell einen Timer auf 30 Sekunden.
• Versuch dieses Mal, den Ball mit möglichst vielen verschiedenen Bereichen deines Fußes zu treffen: Zehen, Fußrücken, Sohle, Ferse, Innen- und Außenkante …
• Wie viele Ballberührungen schaffst du innerhalb von 30 Sekunden?
• Wenn du es schwieriger möchtest, stell den Timer erneut und versuch dieses Mal zu vermeiden, den Ball zweimal hintereinander mit demselben Bereich zu berühren.
• Was lief gut und was war dein Rekord?
Mit Freund:innen und Familie
• Wenn du so weit bist, lade Freund:innen oder Familienmitglieder zu einem Spiel ein.
• Wechselt euch ab und seht, wie viele Ballberührungen jeder in 30 Sekunden schafft.
• Versucht, als Team so viele Berührungen wie möglich zu schaffen.
Übung: Spiel gegen die Wand
Alles, was du brauchst, sind ein Ball und eine Wand, und dann kann es losgehen!
Schwierigkeitsgrad: einfach
• Spiel den Ball gegen die Wand, als ob du ihn einer Freundin oder einem Freund zuspielen würdest.
• Wenn er zu dir zurückkommt, versuch ihn jedes Mal mit einem anderen Bereich deines Fußes zu stoppen oder zurückzuspielen.
• Wie viele Bereiche deines Fußes kannst du einsetzen? Kannst du die Kontrolle über den Ball behalten?
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer
• Spiel den Ball dieses Mal etwas höher gegen die Wand.
• Versuch, ihn zu stoppen oder an die Wand zurückzuspielen, doch nutze dieses Mal verschiedene Bereiche deines Körpers, zum Beispiel Brust, Kopf und andere Teile deines Fußes.
• Wie viele verschiedene Bereiche deines Körpers kannst du einsetzen?
Mit Freund:innen und Familie
• Wenn du so weit bist, lade Freund:innen oder Familienmitglieder zu einem Spiel ein.
• Wie oft könnt ihr den Ball als Team mit den Füßen zurückspielen oder stoppen?
• Könnt ihr den Ball jedes Mal mit einem anderen Bereich eures Fußes stoppen?
• Ihr könnt eure Fähigkeiten auch miteinander messen: Spielt euch den Ball auf verschiedene Weise zu und macht es euren Mitspieler:innen nicht zu leicht, den Ball zu stoppen.
• Unterstützt euch gegenseitig, um euch zu verbessern!
Übung: Kegeln
Du brauchst zehn Spielsachen oder Gegenstände, die ruhig umfallen können. Dieses Mal geht es zu Sache!
Kicken
• Bei dieser Aktivität dienen die Objekte als Kegel.
• Stell sie im Dreieck auf, indem du einfach vier Reihen bildest: erst ein Kegel, dann zwei Kegel, dann drei Kegel, dann vier Kegel.
• Steh etwa zwei Meter vor den Kegeln.
• Schieß den Ball Richtung Kegel und versuch, so viele wie möglich umzuwerfen.
• Zähle jedes Mal, wie viele du umgeworfen hast.
• Wiederhole alles fünfmal und zähle, wie viele Kegel du insgesamt umgeworfen hast.
• Kannst du deinen Rekord brechen? Was hast du anders gemacht, als du die meisten Kegel umgeworfen hast?
Werfen
• Stell die Kegel wie in der Kick-Übung im Dreieck auf.
• Stell dich etwa drei Meter vor den Kegeln auf.
• Wirf den Ball und zähle, wie viele Kegel du umgeworfen hast.
• Wenn du es etwas schwieriger möchtest, steh noch weiter weg oder ordne die Kegel in einer anderen Form an.
Mit Freund:innen und Familie
• Wenn du so weit bist, lade Freund:innen oder Familienmitglieder zu einem Spiel ein.
• Stellt Regeln auf, um zusammenzuspielen: Wollt ihr werfen oder kicken? Wie weit vor den Kegeln stellt ihr euch auf? Wie viele Kegel verwendet ihr? Wie ordnet ihr sie an?
• Freu dich mit den anderen Spieler:innen und unterstütz sie!