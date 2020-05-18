Die Nacht effizient nutzen

Wenn du zum Beispiel eine berufliche E-Mail schreiben musst und theoretisch den ganzen Abend oder die Nacht über Zeit hast, kann es schnell passieren, dass du dich mit Handy oder Fernsehen eben genau bis in den Abend ablenkst, bis du die E-Mail endlich verschickst.



Aber wenn du eine feste Schlafenszeit hast, gehst du viel strategischer mit deiner Zeit um und wirst oft feststellen, dass du in einer begrenzten Zeitspanne genauso viel erledigen kannst, als wenn du dafür die ganze Nacht Zeit hättest.



Ich empfehle, gegen 22 Uhr, spätestens 23 Uhr, schlafen zu gehen. Achte ausgehend von der Uhrzeit, zu der du morgens aufstehen musst, darauf, dass du mindestens sechs Stunden Schlaf pro Nacht bekommst – und damit meine ich tatsächlichen Schlaf, ohne die Zeit, die du zum Zähneputzen oder Einschlafen brauchst.



Natürlich kannst du dir auch eine frühere Schlafenszeit festlegen und gelegentlich eine Ausnahme machen, wenn dich das echte Leben davon abhält, rechtzeitig ins Bett zu kommen. Aber normalerweise solltest du darauf achten, dich nach dieser Schlafenszeit zu richten.