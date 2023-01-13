Die besten Nike Steppmäntel für Damen

Die besten Steppmäntel für Damen von Nike
Einkaufs-Guide
In diesen multifunktionalen Jacken musst du auch bei kaltem Wetter auf keine Aktivitäten verzichten.
Steppmäntel sind ein Muss für Tage, an denen die Temperaturen sehr niedrig für das sind, was du vorhast.
Nike Steppmäntel sind isolierend und weich und schränken dich nicht bei deinen Bewegungen ein. Diese Mäntel sind für viele Wetterbedingungen geeignet. Und es gibt sie in Designs für alle Aktivitäten, die du dir vorstellen kannst. In den besten Steppmänteln von Nike bist du immer gut geschützt – ob du Laufen gehst oder einfach schnell vom Auto ins Haus läufst.
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Die besten Steppmäntel mit Daunenfüllung
Es gibt die Steppmänel mit Daunenfüllung für Damen von Nike in weiten oder enganliegenden und in gut gefütterten oder leichten Designs und sie bieten Wärme ohne zu viel Gewicht.
Isolierung mit Daunen und Nike Therma-FIT – zwei Materialien, die Wärme effektiv bei deinem Körper halten. Und natürlich sind die Mäntel auch wind- und wasserdicht. Einige Designs in dieser Kollektion sind so dünn, dass sie auch unter dicken Jacken getragen werden können, wenn du vielleicht eine Schicht ablegen wirst.
Zu den großen Vorteilen gehören auch elastische Säume, thermische, fleecegefütterte Taschen mit Reißverschluss (zum Wärmen der Hände und zum Unterbringen kleiner Gegenstände) und Daumenöffnungen für noch mehr Abdeckung.
Die besten Steppmäntel mit Synthetikfüllung
Mehrere Steppmäntel für Damen von Nike sind mit PrimaLoft ThermoPlume ausgestattet – wasserfestem Material mit synthetischer Fütterung, das ähnlich viel Wärme und festen Sitz bietet wie Isolierung mit Daunen.
Diese Jacken sind mit Therma-FIT-Material ausgestattet, bieten eine elegante Passform und schützen dich bei schlechtem Wetter. Für Bequemlichkeit sorgen die hochflorigen Fleecematerialoptionen, die besonders weich sind und für Wärme sorgen, ohne zu schwer zu sein. Bei der Herstellung der Jacken wird besonders auf Nachhaltigkeit geachtet – das Steppmaterial besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern. Zur weiteren Ausstattung gehören leicht zugängliche Taschen und verstellbare Kapuzen.
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Die besten Steppparkas
Diese gepolsterten Parkas sind mit synthetischem Material gefüttert oder mit Daunen isoliert und wärmen dich komplett von der Kapuze bis zum Saum. Manche Parkas sind mit wasserdichten Nike Storm-FIT ADV-Material ausgestattet, das dich mit ultrafeiner Mikrofaser und extrem atmungsaktivem Laminat gegen Wind, Regen und Schnee schützt und dabei die Wärme deines Körpers konserviert. Durch ihr weiches Futter sind diese Mäntel sehr bequem, ohne dich bei deinen Bewegungen zu sehr einzuschränken.
Hier ist für alle etwas dabei – ganz gleich, ob es eher weit oder körperbetonter sein soll. Zweiwege-Reißverschlüsse, mit Fleece gefütterte Taschen und elastische Züge am Saum sind nur einige der weiteren Vorteile dieser Mäntel.
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Die besten Steppmäntel für Schnee und Regen
Diese Steppmäntel für Damen mit wasserfestem Nike Therma-FIT Repel Material und entsprechender Isolierung schützen dich auch bei extremem Wetter. Mit multifunktionalen Merkmalen wie verstellbaren Kordelzügen, Fleecebündchen, Jacken mit Reißverschluss und elastischen Bändern am Saum sind diese Mäntel und Jacken bei nassem (oder kaltem) Wetter genau richtig.
Text: Faith Brar