Welche Muskeln werden durch Diamond-Push-ups trainiert – und wie führst du sie aus?

Diamond-Push-ups, eine Körpergewichtsübung, die man fast überall machen kann, sind eine fortgeschrittene Variation des traditionellen Push-ups, wobei verschiedene Muskelgruppen durch sich verändernde Körperhaltungen im Fokus stehen.

"Der Unterschied liegt in der Handposition", erklärt Paul Longworth, A.T.C., C.S.C.S.. "Beim Diamond-Push-up berühren sich Daumen und Zeigefinger direkt vor dem Zentrum der Brustmuskulatur in Form eines Diamanten.

Der Unterschied mag fein sein, aber es ändert die Gewichtsverteilung beim Pressen. Diamond-Push-ups beanspruchen kleinere Muskeln, wodurch die Ausführung allgemein erschwert wird.

"Sobald man den Standard-Push-up gemeistert hat, eignen sie sich ideal als Übungstool", sagt Geoffrey Blake, ein ATG-zertifizierter Coach in Kahului, Hawaii. "Das Beherrschen von Variationen einer Übung bietet Vielfalt. Und Vielfalt sorgt für Abwechslung im Kraft- und Gesundheitstraining."