Der Look von Nike FC: Nicole

"Ein Mix aus Fußball-Girl und It-Girl", beschrieb Nicole Chui ihren persönlichen Style in ihrer E-Mail an uns – und wir wussten sofort, dass wir sie kennenlernen wollten.



Sie wuchs in Hongkong auf, wo sie als Kind und Jugendliche Fußball spielte, und entdeckte nach ihrem Umzug nach London durch die Zine-Kultur ihre Liebe zum Spiel wieder. Heute sieht Nicole den Sport als Inspiration für alle Bereiche ihres Lebens – von ihrer Kunst über ihre Kleidung bis hin zu ihrem Team und der von ihr mitgegründeten Community.