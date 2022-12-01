Der Look von Nike FC: Maria
Kultur
Vom kunstvollen Mustermix bis hin zu ihrem Engagement für Frauen im Fußball: Hinter allem, was Maria anfasst, steckt eine kreative Strategie – das gilt auch für die vom Sport inspirierten Looks, die sie hier mit uns gestylt hat.
"Beyond the Fit" ist eine Serie, in der kreative Talente mit ihren einzigartigen Styles zeigen, wer sie sind.
"Fußball inspiriert meine Arbeit und meinen Style", erzählt Maria Maleh, vielseitiger kreativer Kopf und Mitbegründerin des Hobby-Fußballclubs Hamster FC. "Ich bin ein großer Fan von schönen Trikots und ihrer Farbenwelt, den Materialien, Schriftarten und der Passform."
Wir trafen uns mit Maria in ihrem Haus/Studio in der Nähe der Hackney Marshes, einer weitläufigen öffentlichen Grünanlage, wo ihre "Hammies", wie sie sie liebevoll nennt, trainieren. Sie zeigte uns verschiedene vom Fußball inspirierte Looks, für die sie unsere neuesten National Team-Kollektionen mit Stücken aus ihrer eigenen Garderobe kombiniert hat. Scrolle nach unten, um sie dir anzusehen.
"Wir haben unseren Club als einen Safe Space für alle Frauen geschaffen, in dem sie einfach sie selbst sein können. Wir unterstützen uns gegenseitig wie Schwestern, was ich sehr schätze."
Maria
Creative Director, Stylistin und Mitbegründerin des Hamster FC
Cooler Mix
"Ich hatte schon immer eine Vorliebe für alles Visuelle", erzählt Maria, die neben dem Fußballteam auch ihr eigenes Kreativstudio gegründet hat. Hier trifft der Jaguarprint eines Bodysuits des brasilianischen Nationalteams auf einen psychedelisch anmutenden Baselayer und eine Hose in Metallic-Optik, die ein wenig Ruhe in das optische Feuerwerk an Farben und Mustern bringt.
Komfort und Glamour
Wir haben das Trikot des Nationalteams von Marias Heimat England mit einem passenden Satinkorsett darüber ergänzt und alles mit dem Goldschmuck ihrer Mutter abgerundet. "Einige Stücke sind so alt wie ich", erzählt Maria. Jeans mit hohem Bund, ihre Air-Max-Lieblingssneaker und ein Mantel im Retrostyle sorgen bei diesem Look für bequemen Tragekomfort.
Gamechanger
Einige von Marias Lieblingsspieler:innen stammen aus Brasilien. "Ich werde nie vergessen, wie sie meine Vorstellung von einer Fußballerin geprägt haben", sagt sie. Zum Ausgehen haben wir dieses mintgrüne Oberteil mit einer gemütlichen Pufferjacke und einem Rock aus Kunstleder kombiniert – in tiefem Schwarz, um den frischen Farbakzent zu betonen.
Fotos: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Interview: Grace Gordon