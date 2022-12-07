Der Look von Nike FC: AntsLive

"Mode und Fußball gehören für mich einfach zusammen", sagt AntsLive, Musiker, Model und Fußballer von Kindesbeinen an. Er ruft uns aus dem Studio an, in dem er in Hackney, London, seine Musik aufnimmt.



Nachdem er zehn Jahre lang selbst leidenschaftlich Fußball gespielt hat, war er acht Jahre lang Coach von Jugendteams. Daher war es für Ants schon immer selbstverständlich, auch außerhalb des Spielfelds Trikots und sportliche Kleidung zu tragen.