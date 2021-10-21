Trained Podcast: Den Burnout besiegen mit Dr. Christina Maslach
Coaching
Mach dir keine Vorwürfe – ein Burnout hat etwas mit deinem Umfeld zu tun. Erfahre von Dr. Christina Maslach, wie du es positiv verändern kannst.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Die Arbeit wird immer mehr und man bekommt immer weniger Unterstützung. Da ist es kein Wunder, dass alle von "Burnout" reden. Dr. Christina Maslach, Professorin für Psychologie an der University of California, Berkeley, ist eine der Pionierinnen der Burnout-Forschung. In dieser Folge von Trained erklärt sie uns und Moderatorin Jaclyn Byrer, was ein Burnout eigentlich ist und was nicht. Sie zeigt uns, was "Tage für seelische Gesundheit" bewirken können und was nicht. Vor allem aber zeigt sie uns mit ihren sechs Tipps für einen gesunden Arbeitsplatz einen Ausweg. Dr. Maslachs jahrzehntelangen Forschungen haben gezeigt, dass wir alle unser Arbeitsumfeld positiv gestalten können.
"Wenn du dich nur darauf konzentrierst, was mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter schiefläuft, dann ignorierst du völlig, warum er oder sie sich schlecht fühlt."
Dr. Christina Maslach
Professorin für Psychologie an der University of California, Berkeley
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.