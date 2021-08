4. Wähle die richtige Rucksackgröße

Die Größe eines Rucksacks lässt sich anhand zweier Kennzahlen bestimmen: die Maße und das Volumen.

Bei den Maßen sind Höhe, Breite und Tiefe des Rucksacks ausschlaggebend. Vergleiche die Angaben mit der Länge deines Rückens. Um die Rückenlänge zu messen, setze das Maßband dort an, wo der Nacken auf deine Schultern trifft. Führe es dann entlang des Rückens bis zur obersten Stelle der Hüfte.

Wähle einen Rucksack, der locker in diese Spanne passt. Nike Rucksäcke haben meistens eine Länge von ca. 33 cm für Kinder bis zu über 53 cm für Erwachsene.

Was das Volumen anbelangt, solltest du überlegen, was genau du einpacken willst (Kleidung, Ausrüstung, Laptop, Schuhe, Hygieneartikel, Ladegeräte usw.). Das Volumen eines Rucksacks wird in Regel in Litern angegeben.

Ein mittelgroßer Rucksack reicht für die meisten Gym-Besucher völlig aus. Rücksäcke dieser Größe haben ein Fassungsvermögen von rund 30 bis 40 Litern. Das bietet ausreichend Platz für Schuhe, Wechselsachen, Wasserflasche, einen kleinen Kulturbeutel und Zubehör wie Handschuhe oder Schweißbänder.

Wenn du deinen Sportrucksack auch für Reisen oder Wanderungen nutzen möchtest, solltest du vielleicht eher nach einem größeren Modell suchen. Ein 50-Liter-Rucksack bietet dir mehr Flexibilität und Platz für all die oben genannten Dinge sowie extra Kleidung und Sportzubehör.

Beim Online-Shoppen solltest du immer nach Fotos Ausschau halten, auf denen ein Model den Rucksack trägt, damit du dir ein besseres Bild von der tatsächlichen Größe machen kannst.