Die beste Ausrüstung, um nassem Wetter zu trotzen

Die beste Regen-Ausrüstung bei nassem Wetter
Einkaufs-Guide
Vermeide den Regen nicht – kleide dich für ihn! Von Oberbekleidung bis hin zu Schuhen – sieh dir diese regenfesten Optionen mit unterschiedlichen Wasserschutzniveaus an, damit du trocken bleibst.
Wenn die Wolken aufziehen, macht die richtige Regenbekleidung den Unterschied. Wir haben eine Liste von Produkten für alle zusammengestellt, die sich vom Regen nicht aufhalten lassen wollen, wobei wir uns auf Regenjacken, Regenhosen und Schuhe konzentrieren. Egal, ob du Zeit in der Stadt verbringst oder die Natur erkunden möchtest: Mit der perfekten Regenbekleidung bleibst du trocken, ohne auf Stil und Komfort verzichten zu müssen.
In diesem Einkaufs-Guide stellen wir ACG (All Conditions Gear) und NSW (Nike Sportswear) vor. Warum? ACG-Produkte wurden speziell für den Außenbereich entwickelt, was bedeutet, dass ACG sich mit Regen auskennt. Und zwar mit richtig viel Regen. Und für alle, die auf der Suche nach etwas Lässigerem für den Alltag sind, haben wir ein paar NSW-Produkte zusammengestellt, die ideal für unerwarteten Nieselregen sind. Wir haben alles, von einer vollständig wasserdichten ACG-Jacke, die ideal zum Wandern ist, bis hin zu wasserabweisenden Trainingshosen für den Stadtverkehr – damit wir dir für jeden Ausflug die richtige Regenbekleidung bieten können.
Diese Favoriten für Regentage bieten verschiedenartigen Wasserschutz. Bevor wir uns mit den Produktdetails befassen, findest du hier einen kurzen Überblick, der dir bei deiner Kaufentscheidung helfen soll.
Wasserfest: Unser leichtester Schutz, entwickelt für leichten Regen. Diese Produkte bestehen aus dicht gewebtem Material, damit sie auch an Regentagen schnell trocknen.
Wasserabweisend: Unser Standardschutzniveau, entwickelt für starke Regenfälle. Diese Produkte sind mit einer strapazierfähigen wasserabweisenden DWR-Beschichtung versehen, die für Trockenheit und Tragekomfort sorgt.
Wasserdicht: Unser höchster Regenschutz, entwickelt für extreme Wetterbedingungen. Diese Produkte verfügen über modernere wasserdichte Technologien wie GORE-TEX, Storm-FIT ADV und Therma-FIT ADV. Für einen hervorragenden Regenschutz solltest du in wasserdichte Schuhe investieren, damit deine Füße warm und trocken bleiben.
Jetzt bist du bereit, dir unsere Empfehlungen anzusehen. Jedes Produkt ist auf seine Weise vielseitig – verstaubar, atmungsaktiv oder langlebig. Zeit für Regen!
OUTERWEAR
Beste wasserdichte Regenjacke: Nike ACG „Morpho“ Storm-FIT ADV Jacke
Jeder braucht eine zuverlässige Regenjacke. Deshalb ist diese wasser- und winddichte Regenjacke unsere erste Wahl für Outdoor-Aktivitäten. Und weißt du was? Sie ist auch verstaubar! Der moderne Wetterschutz in Kombination mit der Zuziehfunktion schützt dich vor extremen Umgebungsbedingungen. Um sicherzustellen, dass diese Jacke wirklich Regen, Wind und Feuchtigkeit standhält, haben wir sie auf einer 74 Kilometer langen Expedition durch den Regenwald von Costa Rica getestet. Die gute Nachricht: Sie hat den Test bestanden.
- Die Nike Storm-FIT ADV-Technologie kombiniert wind- und wasserdichtes Material mit moderner Technologie und Funktionen, damit du dich auch bei stürmischem Wetter wohlfühlst. Damit ist sie eine unserer besten Regenjacken.
- Eine vollständig nahtversiegelte Jacke mit einem wasserabweisenden Zwei-Wege-Frontreißverschluss und Schutzklappen an den Reißverschlusstaschen sorgt dafür, dass du immer geschützt bleibst.
- Ein Bungee-System an der Taille und eine verstellbare Kapuze sorgen dafür, dass du bei jedem Abenteuer geschützt (und trocken) bleibst.
- Diese Regenjacke lässt sich in der integrierten Brusttasche verstauen und verwandelt sich in eine Tasche mit einem verstellbaren Riemen zur Aufbewahrung von Kleingegenständen.
- Der lockere Stil aus leichtem Nylon ist perfekt für Wanderungen bei wärmeren, aber immer noch nassen Umgebungsbedingungen und bietet genug Platz für Lagenlooks.
Beste wasserabweisende Jacke mit Isolierung: Nike ACG „Lava Flow“ Therma-FIT ADV Jacke
Diese Jacke in aller Kürze: wärmeregulierend, wasserabweisend und ideal, um dich warm zu halten. Sie kann einfach alles. Um die Fähigkeiten dieser Jacke zu testen, haben wir sie auf einer Wander- und Kanutour durch einen Nationalpark im Westen von Texas getragen. Kalte Wüstennächte? Kein Problem. Und wenn du die isolierende Wärme nicht benötigst, kannst du die Jacke in der Innentasche zusammenfalten und verstauen.
- Die Nike Therma-FIT ADV-Technologie kombiniert wärmeregulierendes Material mit einem innovativen Design, damit du auch bei Kälte warm bleibst.
- Die wasserabweisende Außenseite bietet zusätzlichen Regenschutz.
- Die PrimaLoft® Isolierung schützt dich bei kaltem Wetter.
- Dank ACG-Tribiner und verstaubarem Design kannst du die Regenjacke ganz einfach an deinem Wanderrucksack befestigen.
- Mit dem Zweiwege-Reißverschluss und dem elastischen System an der Taille kannst du die Passform individuell einstellen.
Beste wasserabweisende Pufferjacke für Damen: Nike Sportswear Swoosh Series Therma-FIT Oversized Down Puffer
Diese Steppjacke bietet dir das Beste aus beiden Welten: Stil und Komfort. Sie ist mit einer maximalen Daunenisolierung und wasserabweisendem Material ausgestattet und damit unsere wärmste Wahl in der Swoosh Series Kollektion. Die mit Fleece gefütterten Bündchen und die verstellbaren, elastischen Kordelzüge an Kapuze und Saum schützen dich vor Wind und Wetter.
- Die maximale Isolierung wird durch die Nike Therma-FIT-Technologie erreicht, die die natürliche Wärme des Körpers reguliert, damit du auch bei rauem Wetter keine Sekunde frieren musst.
- Das wasserabweisende Material hält dich bei leichtem Regen trocken.
- Die Oversize-Passform sorgt für einen großzügigen Look, der sich leicht mit anderen Stücken kombinieren lässt.
Beste wasserabweisende Pufferjacke für Herren: Nike Sportswear Club Therma-FIT Puffer
Ein unverzichtbares Alltags-Basic mit leistungsorientiertem Touch. Diese Steppjacke kombiniert eine mittelschwere Isolierung und wasserabweisende Technologie, um dich an regnerischen Tagen warm und trocken zu halten. Dank der großzügigen Passform eignet sie sich ideal für Lagenlooks über Basics oder Sweatshirts.
- Die Nike Therma-FIT-Technologie nutzt deine natürliche Körperwärme, um dich bei rauem Wetter warmzuhalten.
- Die mittelschwere Daunenfüllung sorgt für erstklassige Wärme.
- Das robuste Ripstop-Material hat eine wasserabweisende Beschichtung, die auch bei nassem Wetter für ein trockenes Tragegefühl sorgt und sich daher hervorragend für Outdoor-Aktivitäten eignet.
HOSEN
Beste wasserdichte Regenhose: Nike ACG „Trailwind“ Storm-FIT ADV Hose
Diese ultraleichte Regenhose kann alles. Sie bietet wasserdichten Schutz, ohne dabei zu schwer zu werden, und ist perfekt für Wanderabenteuer. Wenn die Wolken aufziehen, lässt sich diese Regenhose klein zusammenfalten und in der Gesäßtasche verstauen, damit du sie einfach transportieren kannst.
- Die Nike Storm-Fit ADV-Technologie kombiniert wind- und wasserdichtes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und sorgt so für Tragekomfort bei widrigen Bedingungen.
- Die leichte Nylon-Außenschicht mit versiegelten Nähten hält dich trocken.
- Reißverschlussschlitze am Knöchel vereinfachen das An- und Ausziehen über deine Schuhe.
Beste wasserabweisende Hose mit Isolierung: Nike ACG „Lava Flow“ Therma-FIT ADV Hose
Diese leichte Hose ist vollgepackt mit Technologie und kann einfach alles. Wir haben sie auf einer mehrtägigen Wander- und Kanutour durch einen Nationalpark im Westen von Texas getragen. Das wärmeregulierende und wasserabweisende Design hat den Test in den kalten Wüstennächten bestanden. Und wenn du die isolierende Wärme nicht benötigst, kannst du die Hose in der Innentasche zusammenfalten und ganz einfach verstauen.
- Die Nike Therma-FIT ADV-Technologie kombiniert wärmeregulierendes Material mit einem innovativen Design, damit du auch bei Kälte warm bleibst.
- Die PrimaLoft® Isolierung schützt dich bei kaltem Wetter.
- Die wasserabweisende Beschichtung hält dich trocken und komfortabel.
- Dank ACG-Tribiner und verstaubarem Design kannst du diese Hose ganz einfach an deiner Tasche befestigen.
- Mit den elastischen Knöchelbändern und dem verstellbaren Bund kannst du die Passform individuell anpassen.
Beste wasserabweisende Hose für Damen: Nike Sportswear Windrunner Woven Pants
Diese Trainingshose mit hohem Bund wurde für den Alltag entwickelt und verleiht dir den klassischen sportlichen Look. Das wasserabweisende Taftmaterial sorgt für Trockenheit bei unerwarteten Regenschauern.
- Das atmungsaktive Taftmaterial ist leicht und geschmeidig.
- Ein elastischer Bund mit Kordelzug ermöglicht eine personalisierbare Passform.
- Die lockere Passform sorgt für einen großzügigen, relaxten Look.
Die beste wasserabweisende Hose für Herren: Nike Tech Woven Taper-Leg Pants
Diese Trainingshose behält die klassische Jogger-Passform bei und bietet gleichzeitig wetterfeste Verbesserungen. Sie besteht aus knittergewebtem Nylon mit UV-Schutz und einer wasserabweisenden Beschichtung – perfekt für Regen oder Sonnenschein.
- Die wasserabweisende Beschichtung sorgt auch bei nassem Wetter für ein trockenes Tragegefühl.
- Das schmal zulaufende Bein sorgt an Gesäß und Oberschenkeln für ein relaxtes Tragegefühl. Die Bündchen am Knöchel erzeugen einen cleanen Look.
- Ein elastischer Bund mit Kordelzug ermöglicht eine personalisierbare Passform.
SCHUHE
Die besten wasserdichten Schuhe für Trailläufe: Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Der Juniper Trail 2 eignet sich hervorragend für Trailläufe und leichte Wanderungen und bietet eine griffige Traktion sowie eine weiche, dämpfende Mittelsohle. Das wasserdichte GORE-TEX hält deine Zehen trocken, auch wenn die Umgebungsbedingungen nass und eisig sind.
- Die wasserdichte GORE-TEX-Beschichtung hält die Füße trocken und macht diese Schuhe perfekt für nasse Umgebungsbedingungen.
- Der melierte Schuhkragen aus Schaumstoff hält deine Knöchel warm und verhindert, dass Schmutz und Wasser in den Schuh eindringen.
- In das Schnürsystem sind Fasern integriert, was für ein sicheres Tragegefühl sorgt. Der Innenschuh umschließt deinen Mittelfuß für eine sockenähnliche Passform.
- Das Außensohlenmuster mit Gummistollen sorgt für Traktion beim Bergauf- oder Bergablaufen. Es ermöglicht besseren Halt auf dem Trail und ein geschmeidigeres Abrollen auf der Straße.
Die besten wasserdichten Sneaker für den Alltag: Nike Dunk Low GORE-TEX
Diese wetterfesten Sneaker wurden für die Umgebungsbedingungen in der Stadt und für nasses Wetter entwickelt. Sie kombinieren hochwertiges Leder mit wasserdichtem GORE-TEX, um Regen abzuhalten. Und wie alle Dunks verfügt er über eine weiche Dämpfung für revolutionären, lang anhaltenden Tragekomfort.
- Die wasserdichte GORE-TEX-Beschichtung schützt vor Regen, damit deine Füße auch bei nassem Wetter trocken bleiben.
- Die Mittelsohle aus Schaumstoff sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
- Die Gummi-Außensohle mit dem typischen Drehpunkt bietet Strapazierfähigkeit, Traktion und klassischen Style.
Die besten wasserabweisenden Sneaker für den Alltag: Nike P-6000 Premium CORDURA®
Der P-6000 ist ein Mix aus Pegasus Sneakern der Vergangenheit und bringt den Laufstyle der frühen 2000er-Jahre auf ein modernes Niveau. Diese Version wurde mit wasserabweisendem CORDURA®-Material für zusätzliche Strapazierfähigkeit aktualisiert. Die Schaumstoff-Dämpfung in diesen Sneakern sorgt für einen bequemen, von der Laufbahn inspirierten Stand.
- Wenn es um Leistung geht, macht das abriebfeste CORDURA-Material alles mit.
- Das Obermaterial kombiniert Leder, Wildleder und CORDURA® für einen mehrlagigen Look, der lange hält.
- Die gepolsterte Einlegesohle sorgt für ein bequemes Tragegefühl.
- Die Gummi-Außensohle ermöglicht zuverlässige Traktion.
Nike hat alles, was du brauchst, egal welche Aktivität du an einem regnerischen Tag im Sinn hast. Auf Nike.com findest du die gesamte verfügbaren Regenbekleidung.