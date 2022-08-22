Die 5 besten Laufhandschuhe von Nike

Die besten Nike Laufhandschuhe
Einkaufs-Guide
Diese erstklassigen Laufhandschuhe von Nike bieten Athlet:innen bei kühlem Wetter optimalen Tragekomfort
Solange sichere Bedingungen vorherrschen, braucht das Winterwetter deinem Trainingsplan keinen Strich durch die Rechnung zu machen. Mit einem Paar gut designter Laufhandschuhe vermeidest du taube, eiskalte Finger.
Nike Laufhandschuhe sind aus warmen, schnell trocknenden Materialien hergestellt, damit deine Hände warm bleiben, ohne feucht zu werden. Und die Fingerspitzen all dieser erstklassigen Nike Handschuhe verfügen über einen Touchscreen-kompatiblen Grip, sodass du problemlos auf Apps wie den Nike Run Club zugreifen kannst.
Lies weiter, um mehr über die besten Laufhandschuhe von Nike zu erfahren und herauszufinden, welcher Stil für dich optimal ist.
(Verwandter Artikel: So reinigst du deine Laufschuhe)
Die besten Nike Laufhandschuhe
1.Optimale Flexibilität beim Laufen: Nike Transform Laufhandschuhe für Damen
Nike Transform Laufhandschuhe sind nicht nur mit Nike Dri-FIT-Technologie ausgestattet, sondern können auch durch die integrierten Stulpen in Fäustlinge verwandelt werden, die die Hände vor Wind und Wasser schützen und gleichzeitig für zusätzliche Isolierung sorgen. Wenn die Hände beim Laufen dann warm werden, kann die Stulpe einfach umgeklappt werden.
(Verwandter Artikel: 11 Geschenkideen für Läufer:innen)
2.Für die kältesten Läufe: Nike Sphere 360 Laufhandschuhe für Damen und Herren
Das isolierende Design der Nike Sphere 360 Handschuhe lässt die Körperwärme von Sportler:innen zirkulieren, um eine durchgängig angenehme Wärme von der Handfläche bis zu den Fingerspitzen zu gewährleisten. Außerdem sind die Handschuhe mit passgenauen Bündchen und einer reflektierenden Grafik ausgestattet.
3.Für Long Runs: Nike Accelerate Laufhandschuhe für Damen und Herren
Wer auch bei kaltem Wetter nicht vor langen Strecken zurückscheut, sollte sich für leichte und atmungsaktive Handschuhe entscheiden, um ungewollt feuchte Hände zu vermeiden. Nike Accelerate Laufhandschuh sind aus luftigen, schweißableitenden Materialien hergestellt, die sicherstellen, dass deine Hände warm und trocken bleiben. Gleichzeitig sorgen passgenaue Bündchen dafür, dass die bestehende Wärme nicht verloren geht.
4.Für Schutz mit geringem Gewicht: Nike Base Layer Laufhandschuhe für Damen
Mit ihrem leichten und schnell trocknenden Material eignen sich Nike Base Layer Handschuhe ideal für Sportler:innen, die leichten Schutz für Läufe bei milderen Temperaturen wünschen. Außerdem ist das Profil dieser Handschuhe so dünn und flach, dass sie an besonders kalten Tagen auch problemlos unter einem anderen Paar Handschuhe getragen werden können.
5.Wenn's beim Laufen nass und windig wird: Nike Shield Phenom Laufhandschuhe für Damen und Herren
Nike Shield Phenom Laufhandschuhe sind die perfekte Wahl für Läufer:innen, die auch vor den widrigsten Bedingungen nicht zurückscheuen. Die Außenschicht des Handschuhs ist wasser- und winddicht, während das Innere aus einem weichen, bequemen Stoff hergestellt ist. Und dank der Verbindungsclips lassen sie sich leicht gemeinsam aufbewahren.
Text: Julia Sullivan, A.C.E.-zertifizierte Personal Trainerin