Die besten Nike Taschen für Basketball-Ausrüstung

Die besten Nike Taschen für Basketballausrüstung
Einkaufs-Guide
Bleib die gesamte Saison lang optimal organisiert mit den besten Nike Sporttaschen und Rucksäcken speziell für Basketballer:innen.
Ob du mit einem Basketballteam unterwegs bist und mehrere Trikots dabei hast oder Ausrüstung für eine schnelle Runde auf dem Court brauchst: Wähle am besten deine Basketballtasche danach aus, wie du trainierst und spielst.
Welchen Style du auch bevorzugst, Nike bietet eine Auswahl an Basketballtaschen, in denen du deine Ausrüstung ordentlich verstauen und einfach mitnehmen kannst. Hier erhältst du Tipps für die Suche nach einer neuen Basketballtasche.
(Verwandter Artikel: 5 Vorteile des Basketballspielens – erklärt von Expert:innen)
Die besten Nike Basketball Taschen
1.Für Spiele (und Aufbewahrung) auf höchstem Niveau: Nike Elite Basketball Trainingstasche
Wenn du eine Tasche für alle deine Sachen brauchst, entscheid dich für eine mittlere oder große Trainingstasche (etwa 50 Liter oder mehr Fassungsvermögen). So kannst du deine Ausrüstung ordentlich verstauen und hast alles an einem Ort.
Die Nike Elite Basketball Trainingstasche beispielsweise bietet ein großes Hauptfach – groß genug für einen Basketball von normaler Größe – sowie ein belüftetes Schuhfach und eine zusätzliche Innentasche. Die Trainingstasche verfügt über Riemen zum Tragen in der Hand und einen verstellbaren Schulterträger mit Max Air für zusätzliche Dämpfung.
2.Vielseitig den ganzen Tag lang: Nike Basketball Rucksäcke
Nike Basketball Rucksäcke sind kleiner als Trainingstaschen – normalerweise eignen sich zwischen 25 und 32 Liter Fassungsvermögen für Erwachsene und 16 bis 20 Liter für Kinder – und die Muster sind von den besten Nike Profisportler:innen inspiriert.
Wähl einen Rucksack mit Nike Air Polsterung auf den Riemen, damit er bequem bleibt, wenn er voll beladen ist. Außerdem sollte er ein getrenntes Fach für Basketballschuhe und ein isoliertes Fach für kühle Getränke haben.
Der Nike Hoops Elite Pro Printed Basketball Rucksack bietet all diese Features und zusätzlich einen Brustriemen, um das Gewicht zu verteilen. Dazu gibt es ein gepolstertes Innenfach, um einen Laptop mitzunehmen. Diese Features machen die Tasche perfekt für den Alltag, besonders wenn du nach der Schule oder Arbeit trainieren gehst.
3.Für leichtes Reisen: Taschen mit Kordelzug
Basketballer:innen, die im Park oder der Halle spielen gehen, haben so immer alles dabei. Eine leichte Tasche eignet sich ideal zum Verstauen von kleinen Essentials wie Handy, Schlüssel und Wasserflasche.
Nike Taschen mit Kordelzug sind perfekt dafür: Sie sind meist groß genug, um einen Basketball mitzunehmen, aber so klein, dass du sie dir über die Schulter hängen kannst. Einige Taschen mit Kordelzug bieten eine Innentasche mit Reißverschluss, um ein Handy und Schlüssel sicher und einfach zu verstauen.
4.Damit Schuhe neu bleiben: Nike Schuhtaschen
Wenn du dir hochwertige Basketballschuhe zugelegt hast, möchtest du, dass sie so lange wie möglich in makellosem Zustand bleiben. Nike Schuhtaschen trennen deine Schuhe von anderer Basketballausrüstung, um Schrammen zu vermeiden. Dank der harten Außenschicht der Taschen werden die Schuhe nicht beschädigt.
Einige Taschen haben ein Design wie der klassische orangefarbene Nike Schuhkarton, andere ein einfacheres, dezenteres Design.
Text von Greg Presto