Ein:e bahnbrechende:r Künstler:in zu sein, bedeutet, sich selbst treu zu bleiben und ein Gleichgewicht zwischen dem eigenen Wohlbefinden und den eigenen Zielen zu finden. Sieh dir das Gespräch mit Artist Haneem Christian aus Südafrika an und erfahre, was es braucht, um zu wachsen. Aber vor allem auch, was es braucht, um standhaft zu bleiben und sich nicht den vielen Erwartungen der Welt zu beugen.



In der ersten Folge der Serie sprechen unsere Hosts mit Artist Haneem Christian aus Südafrika darüber, was es braucht, um zu wachsen. Aber vor allem auch, was es braucht, um standhaft zu bleiben und sich nicht den vielen Erwartungen der Welt zu beugen.



Sieh dir die Folge gleich an und erfahre mehr über Haneem Christians Ansichten, Erfahrungen und Gedanken dazu, wie sich Pride neu denken lässt.



Im Oktober wurde in Südafrika der Pride-Monat gefeiert und Nike war bei der Feier in Johannesburg mit dem Wochenend-Event "Be True – In Motion" vertreten.



Die Veranstaltung umfasste eine Reihe von Wellness-Spielen und ganzheitlichen Fitnessaktivitäten, aber auch eine spezielle Podcast-Gesprächsreihe in Zusammenarbeit mit Cnr Juta & De Beer, die von Lwazi Madonsela und Ayabonga moderiert wurde.