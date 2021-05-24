So nutzte Athletin und Model Amira Natanne ihre Familiengeschichte, um ihre Träume zu verwirklichen

Amira und ihre Familiengeschichte: Die Zukunft neu definieren
Culture
Die 23-Jährige ist Athletin und Model und setzte alles daran, eine gute Ausbildung zu erhalten und als erste Hochschulabsolventin ihrer Familie ihren Traum vom Leben in der Großstadt zu verwirklichen.
In unserer Serie "I Am First" stellen wir dir Menschen vor, die im Sport und im Leben ganz neue Wege gehen.
"Wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, antworte ich immer 'Aus Hintertupfingen im Niemandsland'". Damit meint Amira Natanne scherzhaft die kleine Industriestadt Lutcher zwischen New Orleans und Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana. "Das letzte Stück nach Lutcher führt nur über die Landstraße", erzählt das 23-jährige Model, das gerade sein Hochschulstudium abgeschlossen hat. "Dort kennt jeder jeden oder ist miteinander verwandt."
Lutcher mag zwar eine kleine Stadt sein, aber sie ist der Grund dafür, dass es Amira in die Großstadt zog und als erste in ihrer Familie mit einem Studium an der Hochschule begann. Ihr Abschluss und das Leben in New York City sind Teil ihres Traums, den sie sich erfüllt hat, als sie Lutcher verließ, um Bioethik zu studieren und nun auch andere Karrieremöglichkeiten wahrzunehmen. 2.400 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort blickt sie in ihrem Apartment in Bushwick, Brooklyn, auf ihren erfolgreichen Werdegang bis jetzt zurück.
Amiras Familie ist tief mit der kleinen Stadt verwurzelt. Ihr Urgroßvater gründete und betrieb den ersten – und eine Zeit lang einzigen – Rettungsdienst in diesem Teil des Countys. Sobald die Leute Amiras Nachnamen hörten, kam es nicht selten vor, dass sie ihr erzählten, wie ihr Urgroßvater das Leben eines Verwandten gerettet hatte. "Bis zur nächsten großen Stadt sind es 45 Minuten, also hat sich meine Familie um die gesamte Gegend gekümmert", erzählt sie.
Ihre Großfamilie war maßgeblich an ihrer Erziehung beteiligt. "Ich wurde von den Familienmitgliedern erzogen, die gerade da waren", erinnert Amira sich. Und ihre gesamte Familie hat sie auch immer darin bestärkt, ihren eigenen Weg zu gehen. "Mir wurde nie gesagt: 'Als Mädchen kannst du das und das nicht machen'", so Amira. "Ganz im Gegenteil. Es hieß eher 'Streng dich lieber an und sieh zu, dass du für dich selbst sorgen kannst. Lass dich nicht von der Meinung anderer beeinflussen.'"
"Mir wurde nie gesagt: 'Als Mädchen kannst du das und das nicht machen'. Ganz im Gegenteil. Es hieß eher 'Streng dich lieber an und sieh zu, dass du für dich selbst sorgen kannst.'"
Also beschloss Amira, sich anzustrengen und setzte sich ehrgeizige Ziele. "Ich wusste, dass ich nicht für immer in Lutcher leben wollte", sagt sie. "Hier gehst du zur Highschool, heiratest deine Highschool-Liebe und gründest eine Familie. Dein Mann arbeitet in der Fabrik und mit 22 Jahren kaufst du ein Haus."
Amira war fest entschlossen, in New York zu studieren. Vier Jahre lang nahm sie an fast allen außerschulischen Aktivitäten der Lutcher High School teil, darunter Schießen, Stabhochsprung, Kraftdreikampf und zahlreiche Aktivitäten der Honor Societies (US-amerikanische Organisation zur Auszeichnung besonders guter Schülerinnen und Schüler). "Ich liebte Kraftdreikampf", erinnert sie sich. "Ich fand es großartig. Ich war nicht gut darin, aber das Team selbst war richtig erfolgreich und hat bestimmt zehn Mal die Landesmeisterschaft gewonnen. Manche aus dem Team waren Top-Athleten. Ich zwar nicht, aber ich gab immer mein Möglichstes."
Nachdem sie sich bei zahlreichen Hochschulen beworben hatte und
2015 eine Zusage der New York University erhalten hatte, flog Amira von Louisiana nach New York, um zusammen mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen.
"Viele, die ich an der Uni kennenlernte, waren die ersten in ihrer Familie, die studierten", erzählt sie. "Das war irgendwie beruhigend zu wissen und machte es mir ein bisschen einfacher."
Mit dem Umzug nach New York City boten sich Amira viele neue Erfahrungen. So wurde sie zum Beispiel von einer Modelagentur unter Vertrag genommen und ist auf den Laufstegen der New York Fashion Week und in einigen Werbekampagnen aufgetreten. Auch ihr Wunsch, mehr von der Welt zu sehen, wurde wieder geweckt. "Der Umzug hat mir gezeigt, dass ich die Dinge selber anpacken kann", sagt sie. "Ich weiß, dass ich unabhängig bin, clever und bei Bedarf charismatisch oder auch tough." Und so war Amira auch schon in Indonesien, Mexiko und Großbritannien auf Soloreisen unterwegs und hat es sehr genossen.
Jetzt überlegt sie, was sie als Nächstes machen will und wie sie ihr Leben und auch ihr Training bewusst gestalten kann. Zwar fehlt es ihr manchmal, Teil eines organisierten Sportteams zu sein, aber ihre Trainingsroutine hilft ihr, geerdet zu bleiben. Sie trainiert zu Hause mit Gewichten, macht lange Spaziergänge und beginnt demnächst mit einer 30-tägigen Yoga-Challenge. Und obwohl sie sich selbst als ungeduldig bezeichnet, versucht sie, im Alltag zu meditieren.
Inspiriert von ihrem Großvater belegte sie an der Uni Lehrveranstaltungen zu Innerer Medizin und ihre Auswirkungen auf Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft diskriminiert werden. Amira setzt sich leidenschaftlich dafür ein, die hohe Sterblichkeitsrate von Schwarzen Frauen während der Geburt zu senken, und hat sich überlegt, diese Energie zu kanalisieren und sich zur Doula weiterzubilden, um Mütter vor, während und nach der Geburt zu unterstützen. Dieses Thema liegt ihr am Herzen und ist ihr von ihrer eigenen Mutter bekannt: "Meine Mutter hat fünf Kinder bekommen und hatte vier Kaiserschnitte", erzählt Amira.
Die Neu-New Yorkerin glaubt, dass der Grund für ihre Neugier, ihre ständigen Fragen und der Drang, etwas zu tun und zu bewirken, auf der Hand liegt: ihre Familie. "Von meiner Familie habe ich gelernt, mich um meine Mitmenschen und die Gemeinschaft zu kümmern", sagt Amira. "So, wie es meine Familie immer schon gemacht hat."
Text: Lakin Starling
Fotos: Courtney Sofiah Yates
Video: Sara McDowell, Amira Natanne
Gemeldet: September 2020