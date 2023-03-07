Air Jordan Kollektion
Air Jordan 10
Erscheinungsjahr (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WEISS/SCHWARZ – LIGHT STEEL GREY)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (130209-101)
Air Jordan 10
Erscheinungsjahr (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WEISS/SCHWARZ – LIGHT STEEL GREY)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (130209-101)
Rückkehr im großen Stil
Selbst seine treuesten Fans wussten nicht, dass Michael Jordan Mitte der 90er-Jahre unbedingt noch eine Sache zu Ende bringen wollte. Der Air Jordan 10 wurde zwar nach Michael Jordans Rücktritt vom Basketball entworfen, doch dann kehrte MJ gerade rechtzeitig in der Saison 1994/95 als Profispieler zurück und trug den AJ 10 – mit seiner vorläufigen Nummer 45 an der Seite.
Aus den Archiven
Erfolgreiche Rückkehr
Der AJ 10 wurde ursprünglich als Hommage an Michael Jordan entworfen und verfügte über eine durchgehende Air-Dämpfung in der Mittelsohle sowie Flexkerben an der Außensohle für Traktion. Wie bei seinen Vorgängermodellen zeigte sich auch die Innovation des AJ 10 in einer überragenden Performance auf dem Court. In Michael Jordans erstem Spiel zurück in New York City am 28. März 1995, das als "Double-Nickel"-Spiel in die Basketballgeschichte einging, erzielte er 55 Punkte.