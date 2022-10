Vyhledávač tréninkových bot

Posuň svoje limity v botách, ve kterých se můžeš soustředit na to, co umíš nejlíp: neúnavně trénovat. Potřebuješ sílu na mrtvé tahy? Nebo ohebnost na výskoky na bednu? Anebo trochu od obojího na kruhový trénink? Zjisti, co ti nejvíc vyhovuje a pusť se do toho.