Trojúhelníkové bikiny Nike Swim Effortless Essential pro větší děti (dívky)

SUPER 👍
KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937
SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍
Letní zábava začíná s těmihle plně podšitými bikinami. Klasický trojúhelníkový vršek je jako dělaný na párty u bazénu. Má nastavitelná ramínka a spodní díl se středně vysokým pasem a plným zakrytím perfektně sedne.
Nike Swim Effortless Essential
Letní zábava začíná s těmihle plně podšitými bikinami. Klasický trojúhelníkový vršek je jako dělaný na párty u bazénu. Má nastavitelná ramínka a spodní díl se středně vysokým pasem a plným zakrytím perfektně sedne.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
SUPER 👍
KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937
SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍
Nike Swim Effortless Essential