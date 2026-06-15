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Trojúhelníkové bikiny Nike Swim Effortless Essential pro větší děti (dívky) - Light Thistle/Bílá

Nike Swim Effortless Essential

Trojúhelníkové bikiny pro větší děti (dívky)

44,99 €

Letní zábava začíná s těmihle plně podšitými bikinami. Klasický trojúhelníkový vršek je jako dělaný na párty u bazénu. Má nastavitelná ramínka a spodní díl se středně vysokým pasem a plným zakrytím perfektně sedne.


  • Zobrazená barva: Light Thistle/Bílá
  • Styl: IQ7790-569

Nike Swim Effortless Essential

44,99 €

Letní zábava začíná s těmihle plně podšitými bikinami. Klasický trojúhelníkový vršek je jako dělaný na párty u bazénu. Má nastavitelná ramínka a spodní díl se středně vysokým pasem a plným zakrytím perfektně sedne.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 80 % nylon, 20 % elastan (odolný vůči chlóru); Podšívka: 100 % polyester
  • PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ.
  • PO KAŽDÉM NOŠENÍ.
  • BĚLIDLO BEZ CHLORU.
  • SUŠIT NA ŠŇŮŘE.
  • NEŽEHLIT.
  • NEČISTIT CHEMICKY.
  • NESKLADOVAT MOKRÉ.
  • Zobrazená barva: Light Thistle/Bílá
  • Styl: IQ7790-569

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 154 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍

Trojúhelníkové bikiny Nike Swim Effortless Essential pro větší děti (dívky)

Nike Swim Effortless Essential

44,99 €

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