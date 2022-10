Představujeme batoh, co dokáže zabrat stejně tvrdě jako ty. Technologie Nike Storm-FIT odolává větru a vodě, takže tvoje výbava zůstane v suchu i za nepříznivého počasí. A ty se můžeš pustit do tréninku bez ohledu na roční období. Batoh je dostatečně prostorný a má několik kapes, třeba vnitřní kapsu na notebook a vzadu bezpečnou kapsu na zip na drobnosti, takže si můžeš výbavu přehledně uložit. Díky nastavitelným polstrovaným ramenním popruhům a stabilizačnímu hrudnímu popruhu se batoh pohodlně nosí od úsvitu až do západu slunce.

Zobrazená barva: Černá/Total Orange

Styl: DQ5334-010