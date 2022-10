Taška Nike Stash je lehká a skládací, takže do ní pohotově uložíš věci nebo ji můžeš snadno složit a mít v záloze. Do přední kapsy na zip si můžeš tašku složit, když ji nepotřebuješ. Dokonale se hodí na uložení další vrstvy nebo svačiny, a navíc se do ní snadno dostaneš, když chceš vyrazit. Je to všestranná taška, kterou potřebuješ, ani o tom nevíš.

Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá

Styl: DV3089-010