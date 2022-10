Taška Nike Stash je lehká a skládací, takže ti dává místo na uložení, když ho potřebuješ, a dá se složit, když ne. Do přední kapsy na zip si můžeš dát drobnosti, a když ji otočíš naruby, můžeš do ní rychle celou tašku sbalit. Tahle taška je dost velká na extra oblečení, notebook nebo nákup a hodí se na cestování a výlety na trh a do obchoďáku. Alespoň 65 % produktu je vyrobeno z recyklovaného polyesteru.

Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá

Styl: DD1357-010