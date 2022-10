Schovej si na cestách boty do tašky Nike. Když ji nepoužíváš, můžeš ji složit do malé kapsy na zip, takže o ní skoro nevíš, dokud ji nepotřebuješ. Bez téhle lehké tašky, která je ideální na cesty, ať už se chystáš na 5, nebo 500 kilometrů, se žádný nadšenec do tenisek neobejde.

Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá

Styl: DV3087-010