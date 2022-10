Schovej si na cestách boty do speciální tašky na boty Nike. Když ji nepoužíváš, dá se složit do malé kapsy na zip, takže o ní skoro nevíš, dokud ji nepotřebuješ. Bez téhle lehké tašky, která je ideální na cesty, se žádný nadšenec do tenisek neobejde. Alespoň 65 % produktu je vyrobeno z recyklovaného polyesteru.

Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá

Styl: DB0192-010