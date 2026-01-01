Sportovní vak Jordan Element (4 l)

Jordan
Sportovní vak (4 l)
Sbal si výbavu a vyraz s tímhle lehkým, praktickým a sbalitelným vakem. Stahovací šňůrky, které uzavírají horní část, zároveň slouží jako popruhy, takže můžeš vak nosit jako batoh nebo přes rameno. Do skrytých kapes na zip na přední straně si dáš drobnosti, které potřebuješ mít rychle po ruce.
- Zobrazená barva: Černá/Gym Red/Gym Red
- Styl: IR8408-013
Jordan
Sbal si výbavu a vyraz s tímhle lehkým, praktickým a sbalitelným vakem. Stahovací šňůrky, které uzavírají horní část, zároveň slouží jako popruhy, takže můžeš vak nosit jako batoh nebo přes rameno. Do skrytých kapes na zip na přední straně si dáš drobnosti, které potřebuješ mít rychle po ruce.
Podrobnosti o produktu
- Výška 46 cm × délka 36 cm × hloubka 2,5 cm. Délka popruhu: 46 cm (nejkratší)
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Gym Red/Gym Red
- Styl: IR8408-013
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Jordan