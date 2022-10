Sportovní taška Nike Stash je lehká a skládací, takže, když potřebuješ, máš prostor, když ne, složíš ji. Do přední kapsy na zip si můžeš schovat drobnosti nebo do ni batoh složit, když ho nepotřebuješ. Je dostatečně velká na oblečení a boty na převlečení, takže se dokonale hodí do tělocvičny a na přespání.

Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá

Styl: DV3082-010