Díky většímu počtu kapes se ti do téhle tašky vejde všechno, co potřebuješ – od posilovny po rychlé trénink s přáteli. Prostorná hlavní kapsa je dost velká na boty, oblečení a další základní vybavení. Do přední menší kapsy na zip si schováš drobnosti. Do menších bočních kapes schováš důležité drobnosti, jako je telefon nebo peněženka, takže je máš snadno po ruce.

Zobrazená barva: Light Menta/Černá/Bílá

Styl: DX5947-369