Podprsenka Alate se střední oporou ti dodá sebejistotu během celého dne. Všitá jednodílná vycpávka a prodloužená silueta lépe kryjí a tvarují. S technologií odvádějící pot se nepřehřeješ a zůstaneš v pohodě. Materiál InfinaSoft na těle a ramínkách dodává pocit, jako by tě obejmul hedvábný obláček. Dokonalá pružnost materiálu ti dovolí hýbat se, jak chceš. Víš co? Vlastně úplně zapomeň na to, že máš na sobě nějakou podprsenku.

Zobrazená barva: Černá/Sail

Styl: DO6619-010