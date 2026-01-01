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Pánské tkané fotbalové kalhoty Nike Chelsea FC Strike+ SE - Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Recyklované materiály

Chelsea FC Strike+ SE

Pánské tkané kalhoty Nike Football Repel

89,99 €

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Kalhoty s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily mají vodoodpudivou nylonovou svrchní vrstvu a síťovanou podšívku, která tě udrží v suchu a pohodě.


  • Zobrazená barva: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Styl: IB3858-426

Chelsea FC Strike+ SE

89,99 €

Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Kalhoty s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily mají vodoodpudivou nylonovou svrchní vrstvu a síťovanou podšívku, která tě udrží v suchu a pohodě.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsy na zip
  • Elastický pas
  • Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Styl: IB3858-426

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
    • Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.

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    Pánské tkané fotbalové kalhoty Nike Chelsea FC Strike+ SE

    Chelsea FC Strike+ SE

    89,99 €

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