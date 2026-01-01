Pánské tkané fotbalové kalhoty Nike Chelsea FC Strike+ SE

Recyklované materiály
Chelsea FC Strike+ SE
Pánské tkané kalhoty Nike Football Repel
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Kalhoty s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily mají vodoodpudivou nylonovou svrchní vrstvu a síťovanou podšívku, která tě udrží v suchu a pohodě.
- Zobrazená barva: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Styl: IB3858-426
Chelsea FC Strike+ SE
Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Kalhoty s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily mají vodoodpudivou nylonovou svrchní vrstvu a síťovanou podšívku, která tě udrží v suchu a pohodě.
Podrobnosti o produktu
- Kapsy na zip
- Elastický pas
- Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Styl: IB3858-426
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
- Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.
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Chelsea FC Strike+ SE