Pánské fotbalové tričko Nike Chelsea FC Authentic, brankářské

More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Tohle tričko s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily doplní šatník každého fanouška.
Chelsea FC Authentic, brankářské
Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Tohle tričko s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily doplní šatník každého fanouška.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Chelsea FC Authentic, brankářské