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Pánské fotbalové tričko Nike Chelsea FC Authentic, brankářské - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Bílá

Recyklované materiály

Chelsea FC Authentic, brankářské

Pánské fotbalové tričko Nike

79,99 €

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Tohle tričko s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily doplní šatník každého fanouška.


  • Zobrazená barva: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Bílá
  • Styl: IB3830-012

Chelsea FC Authentic, brankářské

79,99 €

Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Tohle tričko s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily doplní šatník každého fanouška.

Podrobnosti o produktu

  • Materiál: 100 % polyester. Žebrování: 97 % polyester, 3 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Bílá
  • Styl: IB3830-012

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • More Goalie Shirts

    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

Pánské fotbalové tričko Nike Chelsea FC Authentic, brankářské

Chelsea FC Authentic, brankářské

79,99 €

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