Pánské fotbalové tričko Nike Alexia Putellas

Alexia la reina
SoukaïnaD804629334
Très beau t-shirt d’Alexia Putellas
Produkt zrovna není dostupný
Oslav stylově kariéru Alexie Putellas, o které už teď mluví celý fotbalový svět. Tohle tričko ze 100% bavlny ve standardním střihu je pohodlné na hřišti i mimo něj při relaxaci. Pokud běžně nosíš pánské modely, doporučujeme ti vybrat si tvojí obvyklou velikost. Pokud běžně nosíš dámské modely, doporučujeme ti vybrat si velikost o číslo menší.
Alexia Putellas
Oslav stylově kariéru Alexie Putellas, o které už teď mluví celý fotbalový svět. Tohle tričko ze 100% bavlny ve standardním střihu je pohodlné na hřišti i mimo něj při relaxaci. Pokud běžně nosíš pánské modely, doporučujeme ti vybrat si tvojí obvyklou velikost. Pokud běžně nosíš dámské modely, doporučujeme ti vybrat si velikost o číslo menší.
Hvězdičky: 5
Alexia la reina
SoukaïnaD804629334
Très beau t-shirt d’Alexia Putellas
Alexia Putellas