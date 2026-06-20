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Pánské fotbalové tričko Nike Alexia Putellas - Černá

Alexia Putellas

Pánské fotbalové tričko Nike

34,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Oslav stylově kariéru Alexie Putellas, o které už teď mluví celý fotbalový svět. Tohle tričko ze 100% bavlny ve standardním střihu je pohodlné na hřišti i mimo něj při relaxaci. Pokud běžně nosíš pánské modely, doporučujeme ti vybrat si tvojí obvyklou velikost. Pokud běžně nosíš dámské modely, doporučujeme ti vybrat si velikost o číslo menší.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: JF6430-010

Alexia Putellas

34,99 €

Oslav stylově kariéru Alexie Putellas, o které už teď mluví celý fotbalový svět. Tohle tričko ze 100% bavlny ve standardním střihu je pohodlné na hřišti i mimo něj při relaxaci. Pokud běžně nosíš pánské modely, doporučujeme ti vybrat si tvojí obvyklou velikost. Pokud běžně nosíš dámské modely, doporučujeme ti vybrat si velikost o číslo menší.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: JF6430-010

Velikost a střih

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Alexia la reina

    SoukaïnaD804629334

    Très beau t-shirt d’Alexia Putellas

Pánské fotbalové tričko Nike Alexia Putellas

Alexia Putellas

34,99 €

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