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Pánská sportovní souprava Nike NBA Club Peak Chicago Bulls Courtside - Černá/University Red

Recyklované materiály

Chicago Bulls Courtside

Pánská sportovní souprava Nike NBA Club Peak

129,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Ať už děláš cokoliv, běháš nebo jsi na cestách, Bulls jsou vždycky s tebou. Vezmi si na sebe sportovní soupravu Chicago Bulls a ukaž všem, komu fandíš.


  • Zobrazená barva: Černá/University Red
  • Styl: HV9713-010

Chicago Bulls Courtside

129,99 €

Ať už děláš cokoliv, běháš nebo jsi na cestách, Bulls jsou vždycky s tebou. Vezmi si na sebe sportovní soupravu Chicago Bulls a ukaž všem, komu fandíš.

Podrobnosti o produktu

  • Žebrovaný lem a manžety
  • Pružný pas se stahovací šňůrkou.
  • Materiál: 100 % polyester. Žebrovaný lem: 98 % polyester / 2 % elastan. Horní strana kapsových váčků: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/University Red
  • Styl: HV9713-010

Velikost a střih

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    Pánská sportovní souprava Nike NBA Club Peak Chicago Bulls Courtside

    Chicago Bulls Courtside

    129,99 €

    Dolaď si styl