Pánská sportovní souprava Nike NBA Club Peak Chicago Bulls Courtside

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Recyklované materiály
Chicago Bulls Courtside
Pánská sportovní souprava Nike NBA Club Peak
129,99 €
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Ať už děláš cokoliv, běháš nebo jsi na cestách, Bulls jsou vždycky s tebou. Vezmi si na sebe sportovní soupravu Chicago Bulls a ukaž všem, komu fandíš.
- Zobrazená barva: Černá/University Red
- Styl: HV9713-010
Chicago Bulls Courtside
129,99 €
Ať už děláš cokoliv, běháš nebo jsi na cestách, Bulls jsou vždycky s tebou. Vezmi si na sebe sportovní soupravu Chicago Bulls a ukaž všem, komu fandíš.
Podrobnosti o produktu
- Žebrovaný lem a manžety
- Pružný pas se stahovací šňůrkou.
- Materiál: 100 % polyester. Žebrovaný lem: 98 % polyester / 2 % elastan. Horní strana kapsových váčků: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/University Red
- Styl: HV9713-010
Velikost a střih
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
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Chicago Bulls Courtside
129,99 €