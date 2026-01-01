Měkká kšiltovka Nike Football Tottenham Hotspur Club

obrázek 1 ze 6
Tottenham Hotspur Club
Měkká kšiltovka Nike Football
27,99 €
Dolaď si v den zápasu styl měkkou kšiltovkou Tottenham Hotspur.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: HQ6807-451
Tottenham Hotspur Club
27,99 €
Dolaď si v den zápasu styl měkkou kšiltovkou Tottenham Hotspur.
Výhody
- Lehký a prodyšný tkaný materiál.
- Kšiltovka se střední hloubkou je ideální na každodenní nošení.
Podrobnosti o produktu
- Zakřivený kšilt
- 100 % polyester
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: HQ6807-451
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Tottenham Hotspur Club.
Tottenham Hotspur Club
27,99 €