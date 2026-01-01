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Měkká kšiltovka Nike Football Tottenham Hotspur Club - Obsidian/Bílá

Tottenham Hotspur Club

Měkká kšiltovka Nike Football

27,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Dolaď si v den zápasu styl měkkou kšiltovkou Tottenham Hotspur.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: HQ6807-451

Tottenham Hotspur Club

27,99 €

Dolaď si v den zápasu styl měkkou kšiltovkou Tottenham Hotspur.

Výhody

  • Lehký a prodyšný tkaný materiál.
  • Kšiltovka se střední hloubkou je ideální na každodenní nošení.

Podrobnosti o produktu

  • Zakřivený kšilt
  • 100 % polyester
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: HQ6807-451

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Měkká kšiltovka Nike Football Tottenham Hotspur Club

    Tottenham Hotspur Club

    27,99 €

    Dolaď si styl