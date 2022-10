Ať už chceš postavit největší pevnost z polštářů v obýváku nebo dovádět o přestávce, kalhoty Nike Air se stanou tvým oblíbeným kouskem na každou aktivitu. Mají kapsy, do kterých si dáš nezbytnosti, a měkký flís krásně hřeje, takže se můžeš soustředit na to, co umíš nejlíp – na hru.

Zobrazená barva: Černá/Bílá

Styl: DQ9106-010