Fotbalové tričko Nike Total 90 Chelsea FC pro větší děti

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Chelsea FC
Fotbalové tričko Nike Total 90 pro větší děti
Sleva 29
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Produkt zrovna není dostupný
Tohle tričko Chelsea FC Total 90, které vyzařuje energii a atmosféru počátku tisíciletí, se vrací k jednomu z nejikoničtějších kolekcí té doby.
- Zobrazená barva: Game Royal
- Styl: IF8260-480
Chelsea FC
Sleva 29
Tohle tričko Chelsea FC Total 90, které vyzařuje energii a atmosféru počátku tisíciletí, se vrací k jednomu z nejikoničtějších kolekcí té doby.
Behind the Design: Total 90
Kolekce Total 90 vznikla na celých 90 minut zápasu. Zakřivené linie, asymetrický design a kombinace materiálů z ní dělá jednu z ikon přelomu 20. a 21. století. Tahle reedice přináší stejnou energii nové generaci hráčů i fanoušků.
Podrobnosti o produktu
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Game Royal
- Styl: IF8260-480
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 150 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
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Chelsea FC
Sleva 29