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Fotbalové tričko Nike Total 90 Chelsea FC pro větší děti - Game Royal

Chelsea FC

Fotbalové tričko Nike Total 90 pro větší děti

Sleva 29

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Tohle tričko Chelsea FC Total 90, které vyzařuje energii a atmosféru počátku tisíciletí, se vrací k jednomu z nejikoničtějších kolekcí té doby.


  • Zobrazená barva: Game Royal
  • Styl: IF8260-480

Chelsea FC

Sleva 29

Tohle tričko Chelsea FC Total 90, které vyzařuje energii a atmosféru počátku tisíciletí, se vrací k jednomu z nejikoničtějších kolekcí té doby.

Behind the Design: Total 90

Kolekce Total 90 vznikla na celých 90 minut zápasu. Zakřivené linie, asymetrický design a kombinace materiálů z ní dělá jednu z ikon přelomu 20. a 21. století. Tahle reedice přináší stejnou energii nové generaci hráčů i fanoušků.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Game Royal
  • Styl: IF8260-480

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 150 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

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    Fotbalové tričko Nike Total 90 Chelsea FC pro větší děti

    Chelsea FC

    Sleva 29

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