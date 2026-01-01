Dámská mikina Nike Club British & Irish Lions s kapucí a zipem po celé délce

British & Irish Lions
Dámská mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce
Mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce, kterou nosí tvoji oblíbení hráči British & Irish Lions, kombinuje měkký materiál s jednoduchým streetovým stylem, který se hodí na každý den a na každou příležitost. Dlouhý zip sahá až k bradě, takže poslouží jako teplá vrstva, když se ochladí.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IW8550-451
British & Irish Lions
Mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce, kterou nosí tvoji oblíbení hráči British & Irish Lions, kombinuje měkký materiál s jednoduchým streetovým stylem, který se hodí na každý den a na každou příležitost. Dlouhý zip sahá až k bradě, takže poslouží jako teplá vrstva, když se ochladí.
Výhody
Bavlněná mikina s kapucí nabízí celoroční pohodlí. Má standardní střih, který je navržený tak, aby byl v oblasti těla volný a dobře se vrstvil.
Podrobnosti o produktu
- 80 % bavlna / 20 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IW8550-451
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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British & Irish Lions