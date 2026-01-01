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Dámská mikina Nike Club British & Irish Lions s kapucí a zipem po celé délce - Obsidian/Bílá

British & Irish Lions

Dámská mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce

74,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce, kterou nosí tvoji oblíbení hráči British & Irish Lions, kombinuje měkký materiál s jednoduchým streetovým stylem, který se hodí na každý den a na každou příležitost. Dlouhý zip sahá až k bradě, takže poslouží jako teplá vrstva, když se ochladí.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IW8550-451

British & Irish Lions

74,99 €

Mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce, kterou nosí tvoji oblíbení hráči British & Irish Lions, kombinuje měkký materiál s jednoduchým streetovým stylem, který se hodí na každý den a na každou příležitost. Dlouhý zip sahá až k bradě, takže poslouží jako teplá vrstva, když se ochladí.

Výhody

Bavlněná mikina s kapucí nabízí celoroční pohodlí. Má standardní střih, který je navržený tak, aby byl v oblasti těla volný a dobře se vrstvil.

Podrobnosti o produktu

  • 80 % bavlna / 20 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IW8550-451

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Dámská mikina Nike Club British & Irish Lions s kapucí a zipem po celé délce

    British & Irish Lions

    74,99 €

    Dolaď si styl