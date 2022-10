Boty Nike AF1 jsou legenda. Díky hladké kůži, odolné gumové podrážce a nezaměnitelnému logu Swoosh jsou teniskovou legendou už opravdu dlouho (od 80. let). To už je dlouho! Tahle edice se dočkala retro proměny s grafickými motivy ve stylu 70. let. na patě a tkaničkách. To už je pořádná pecka z minulosti!

Zobrazená barva: Sail/Medium Blue/Černá/Blue Chill

Styl: DV0751-100