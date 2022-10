Ve stylu 70. let. Oblíbená v 80. letech. Klasikou v 90. letech. Připravená na budoucnost. Bota Nike Blazer Mid přináší nadčasový design, který se skvěle nosí. Svršek s odkazem na slavnou éru se krásně poddá a výrazné retro prvky dodávají botě prvotřídní styl. Odhalená pěna na jazyku a speciální úprava mezipodešve vypadají, jako by vypadly z knih s původními návrhy. Jdi do toho, vyšperkuj svůj outfit.

Zobrazená barva: Bílá/Sail/Summit White/Metallic Silver

Styl: DQ7574-100