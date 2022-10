Na Nike Air More Uptempo je jedna věc výjimečná. Tušíš ty nebo tvůj prcek, co to asi bude? Dáme ti nápovědu: všechno se točí kolem A-I-R! Tyhle boty byly v basketbalové éře 90. let liga samy o sobě. Teď si díky jejich legendárnímu stylu, pohodlí a tlumení Air můžou i malé nožky vyšlápnout svoji vlastní cestu.

Zobrazená barva: Černá/University Red/Bílá

Styl: FB1345-001