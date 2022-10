Boty Air More Uptempo vrací původní basketbalový styl zpátky do ulic. Zvlněné kožené prvky a energické záblesky barvy action grape posouvají tolik oblíbenou ikonu v graffitti stylu z 90. let, určenou mimo hřiště, o kus dál. Viditelné tlumení Air ti zajistí potřebné pohodlí a elastické pásky přes jazyk dodají stylu šmrnc, ať už si botu zašněruješ, nebo ne.

Zobrazená barva: Černá/Černá/Metallic Gold/Action Grape

Styl: DV1879-001