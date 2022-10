Přines klasický basketbalový styl zpátky do ulic v modelu Nike Air More Uptempo '96. Jednotky Nike Air v přední, střední a patní části jsou zárukou pohodlí a skvěle tlumí. Semišový a textilní svršek, inspirovaný graffiti 90. let, dodává botě výrazný, robustní styl a odolný design.

Zobrazená barva: Cargo Khaki/Pecan/Alpha Orange/Černá

Styl: DX2669-300