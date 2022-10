PamelaYamilaR415491053 - 12. 9. 2022

Por favor préstenme atención! los tenis son cómodos, bonitos. Pero si vivís en un lugar donde llueve mucho, no te los compres! La suela no se adhiere al suelo y resbala. Hoy me los puse y estaba lloviendo, casi me caigo tres veces. Tuve que volver a casa a cambiar por otros tenis. Si los quieres igual porque te gustan, te recomiendo que no los uses si esta por llover!!! Y si los usas seguro recordaras este comentario...